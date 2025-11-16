استقبال پرزیدنت بارزانی از سفیر کره جنوبی در عراق

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی، تاکید کرد که هر مردم با اراده‌ای سرانجام پیروز می‌شود و پیشرفت خواهد کرد.

امروز یکشنبه ۱۶ نوامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی، در پیرمام از لی جونیل، سفیر کره جنوبی در عراق استقبال کرد.

در این دیدار که سنچول لیم، سرکنسول کره جنوبی در اربیل نیز حضور داشت، سفیر کره جنوبی پیروزی بزرگ پارت دموکرات کوردستان در انتخابات مجلس نمایندگان را به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت و پیشرفت و تحولاتی را که از سالهای گذشته در نتیجه ایجاد ثبات و برنامه‌ریزی منظم در اقلیم کوردستان حاصل شده، ستود و اعلام کرد که روابط کشورش با مردم کوردستان از زمان استقرار تیپ زیتون در اربیل برقرار شده و اکنون در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و فن‌آوری و سایر زمینه‌ها، رشد بسیاری داشته است و ابراز امیدواری کرد که این روابط گسترش پیدا کند.

در این دیدار پرزیدنت بارزانی ضمن خیرمقدم گویی به هیئت مهمان بر دوستی و روابط بین مردم کوردستان و مردم کره جنوبی تاکید کرد و اظهار داشت که مردم کوردستان نگرش مثبتی به کشور کره جنوبی و مردم آن دارند. در بخش دیگری از این دیدار تاریخ مبارزات و مقاومت مردم کوردستان مورد توجه قرار گرفت و پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که هر مردم با اراده‌ای سرانجام پیروز می‌شود و پیشرفت خواهد کرد.

روند سیاسی عراق و مراحل پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق و خطر تهدیدات تروریسم برای ثبات منطقه، از دیگر موضوع‌های مورد بحث در این دیدار بودند.

ب.ن