نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در مراسم آغاز فاز دوم پروژه‌ی تصفیه‌ی فاضلاب اربیل، بر اهمیت این طرح برای محیط زیست و سلامت عمومی تاکید کرد و از برنامه‌های گسترده‌تر دولت برای توسعه خبر داد

3 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، تاکید کرد که در سال‌های آینده، کوردستان شاهد تحولی دیگر در مسیر پیشرفت و آبادانی خواهد بود. این اظهارات در مراسم آغاز فاز دوم پروژه‌ی ایستگاه تصفیه‌ی فاضلاب اربیل بیان شد.

روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، سنگ بنای فاز دوم پروژه‌ی ایستگاه تصفیه‌ی فاضلاب اربیل را گذاشت. این پروژه با هدف حفاظت از محیط زیست، بهبود سلامت شهروندان و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی اجرا می‌شود.

اهمیت پروژه‌ی تصفیه‌ی فاضلاب

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در سخنرانی خود در این مراسم، بر اهمیت چندجانبه‌ی این پروژه تاکید کرد و گفت: "امروز سنگ بنای پروژه‌ی مهم دیگری را در شهر اربیل می‌گذاریم که تاثیر مستقیمی بر حفظ محیط زیست، سلامت شهروندان و کاهش فشار بر آب‌های زیرزمینی خواهد داشت."

مسرور بارزانی افزود: "این پروژه‌ی مهم و منحصر به فرد، از اختلاط فاضلاب با منابع طبیعی و آب‌های زیرزمینی و همچنین از آلودگی و بیماری‌های منتقله از طریق آب جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، با تصفیه و پالایش مجدد آب، به توسعه‌ی بخش کشاورزی و حفظ محیط زیست کمک شایانی خواهد کرد و بدین ترتیب، فشار بر آب‌های زیرزمینی تا حد زیادی کاهش می‌یابد."

چشم‌انداز توسعه و آبادانی کوردستان

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با تاکید بر برنامه‌های آتی دولت، اظهار داشت: "ما برنامه‌ها و پروژه‌های بسیار بیشتر و مهم‌تری برای همه‌ی شهرها و شهرک‌ها و سایر مناطق کوردستان داریم و خوشبینیم که در چند سال آینده، کوردستان شاهد تحولی دیگر در مسیر پیشرفت و آبادانی به خود خواهد دید."

آغاز پروژه‌ای حیاتی برای اربیل

مسرور بارزانی سخنرانی خود را با نام خدا آغاز کرد و گفت: "خواهران و برادران گرامی و عزیز، حضار محترم، بسیار خوش آمدید. خوشحالم که در کنار شما هستم و آماده‌ایم برای آغاز یا گذاشتن سنگ بنای این پروژه‌ی بزرگ. امروز سنگ بنای پروژه‌ی مهم دیگری را در شهر اربیل می‌گذاریم که ایستگاه تصفیه و پاکسازی آب و فاضلاب است."

وی افزود: "این پروژه که توسط وزارت شهرداری و گردشگری با همکاری شرکت 'آوزان' انجام می‌شود، قرار است یکی از هشت واحد آن، با سپاسگزاری، توسط آژانس 'جایکا'ی ژاپنی اجرا شود. همانطور که مشخص است، این پروژه از هشت واحد تشکیل شده و امیدواریم آژانس 'جایکا'ی ژاپنی یکی از این واحدها را اجرا کند و در زمان زودی کار خود را آغاز نمایند."

فواید زیست‌محیطی و کشاورزی پروژه

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه به فواید این پروژه اشاره کرد: "این پروژه‌ی مهم و منحصر به فرد، از اختلاط فاضلاب با منابع طبیعی و آب‌های زیرزمینی و همچنین از آلودگی و بیماری‌های منتقله از طریق آب جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، با تصفیه و پالایش مجدد آب، به توسعه‌ی بخش کشاورزی و حفظ محیط زیست کمک شایانی خواهد کرد و بدین ترتیب، فشار بر آب‌های زیرزمینی تا حد زیادی کاهش می‌یابد."

بارزانی با اشاره به بحران آب در منطقه گفت: "امروز آب در عراق و منطقه به یک نگرانی و مشکل بزرگ تبدیل شده است، بنابراین ما زودتر چندین پروژه‌ی مهم در زمینه‌ی تامین و حفاظت از آب و حفظ محیط زیست را آغاز کردیم، مانند ساخت سد و آبگیر و رساندن آب به داخل شهرها و مناطق اطراف."

حمایت از فضای سبز و توسعه‌ی شهری

وی تاکید کرد: "این پروژه بهترین منبع برای آبیاری پارک‌ها و فضای سبز است و همچنین پشتیبان قوی برای تمام برنامه‌های ما برای افزایش میزان فضای سبز در اربیل خواهد بود. از جمله، حمایت از هر دو پروژه‌ی 'کمربند سبز' و 'مسیر زندگی' و همه‌ی پارک‌های دیگر، که تاثیر خوبی در زمینه‌ی تامین آب بیشتر و حفاظت از آب‌های زیرزمینی و بهبود وضعیت زیست‌محیطی و بهداشتی شهرهایمان خواهد داشت."

مسرور بارزانی افزود: "برنامه‌ی ما این است که پروژه‌های مشابهی را در شهرهای دیگر کوردستان نیز انجام دهیم. هدف اصلی ما در تمام این پروژه‌ها این است که به بهترین شکل به شهروندان خود خدمت کنیم و سطح زندگی و خدمات عمومی را به مرحله‌ای پیشرفته‌تر و بهتر ببریم. از نظر حفظ محیط زیست نیز، از آلوده شدن آب پاک و رودخانه‌ها جلوگیری کنیم. این پروژه به حفظ پاکیزگی منابع آبی سایر استان‌های عراق که در مسیر رودخانه‌ها قرار دارند، به ویژه رود دجله، کمک خواهد کرد."

تعهد به توسعه‌ی فراگیر و زیرساخت‌ها

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بار دیگر بر چشم‌انداز توسعه تاکید کرد: "ما برنامه‌ها و پروژه‌های بسیار بیشتر و مهم‌تری برای همه‌ی شهرها و شهرک‌ها و سایر مناطق کوردستان داریم و خوشبینیم که در چند سال آینده، کوردستان شاهد تحولی دیگر در مسیر پیشرفت و آبادانی به خود خواهد دید."

وی در پایان سخنرانی خود به یک نکته‌ی زیرساختی اشاره کرد: "قبل از اینکه به اینجا بیایم، از راهی آمدم، از خیابانی آمدم که واقعاً خیابان مناسبی نیست، و از اینجا می‌خواهم به وزیر محترم بگویم که در ساخت این خیابان عجله کنند، تا مردم آن منطقه نیز بتوانند از بهبود خیابان‌ها و کار و خدمات بهره‌مند شوند."