وزیر شهرداری و گردشگری: تمامی محلات اربیل به شبکه فاضلاب متصل خواهند شد

ساسان عونی پروژه‌ی تصفیه‌ی فاضلاب اربیل را راهبردی خواند و تأکید کرد که این طرح مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی پایتخت اقلیم کوردستان را برطرف خواهد کرد

4 ساعت پیش

ساسان عونی، وزیر شهرداری و گردشگری دولت اقلیم کوردستان، در مراسم کلنگ‌زنی پروژه تصفیه فاضلاب اربیل، این طرح را یکی از پروژه‌های راهبردی دولت اقلیم کوردستان برشمرد. وزیر شهرداری و گردشگری در سخنرانی خود اظهار داشت: "پروژه تصفیه فاضلاب اربیل، مشکل دیرینه پایتخت اقلیم کوردستان را حل خواهد کرد. این پروژه در خدمت شهروندان است و به رفع مشکلات و معضلات زیست‌محیطی و بهداشتی ناشی از نبود شبکه فاضلاب در شهر ما کمک شایانی می‌کند."

ساسان عونی در ادامه سخنان خود افزود که پروژه تصفیه فاضلاب اربیل از هشت فاز تشکیل شده و امروز، با حضور نخست‌وزیر دولت اقلیم، کلنگ هفت فاز آن به زمین گذاشته می‌شود.

وزیر شهرداری و گردشگری همچنین اعلام کرد: "میزان فاضلاب روزانه شهر اربیل ۳۱۸ هزار متر مکعب است و با تکمیل هفت فاز اول این پروژه، روزانه ۲۶۶ هزار متر مکعب از فاضلاب اربیل تصفیه خواهد شد."

ساسان عونی خاطرنشان کرد که این پروژه توسط دولت اقلیم کوردستان و با همکاری شرکت داخلی "آوزان" در مدت یک سال و نیم اجرا خواهد شد.

وی در پایان سخنان خود گفت: "وزارت شهرداری و گردشگری در نظر دارد در آینده تمامی محلات اربیل را به شبکه فاضلاب متصل کرده و تمامی چاه‌های فاضلاب در محلات را مسدود کند."