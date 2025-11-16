پرزیدنت بارزانی از سرکنسول جدید اردن در اربیل استقبال کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار پرزیدنت بارزانی و سرکنسول جدید اردن در اربیل، بر تحکیم و گسترش روابط و دوستی بین اردن و اقلیم کوردستان، تاکید شد.

بارگاه بارزانی، اعلام کرد که امروز یکشنبه ۱۶ نوامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از زیاد بطارسه، سرکنسول جدید اردن در اربیل که با هدف معارفه به دیدار پرزیدنت بارزانی رفت، استقبال کرد.

در این دیدار سرکنسول جدید اردن، درود و مراتب احترام شاه عبدالله، پادشاه اردن را به پرزیدنت بارزانی ابراز داشت و تاکید کرد که پادشاه اردن همیشه دستور داده و توصیه کرده‌ است که روابط و دوستی بین اردن و اقلیم کوردستان محکم‌تر و گسترده‌تر شود.

سرکنسول اردن پیروزی پارت دموکرات کوردستان و کسب بیش از یک میلیون رای در انتخابات مجلس نمایندگان عراق را سندی روشن بر جایگاه پارت دموکرات در بین مردم و پیشرفت و آبادانی حاصل از تلاش‌های پارت دموکرات توصیف کرد.

در این دیدار پرزیدنت بارزانی، از شاه عبدالله و مردم اردن که در روزهای دشوار از مردم کوردستان حمایت کرده‌اند قدردانی کرد و از شاه عبدالله به عنوان برادر و دوست عزیز خود یاد کرد. همچنین بر تعمیق روابط و دوستی بین اقلیم کوردستان و پادشاهی اردن تاکید کرد.

روند سیاسی عراق پس از برگزاری انتخابات و اوضاع سیاسی داخلی اقلیم کوردستان از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بود.

ب.ن