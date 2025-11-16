مسرور بارزانی: پالایشگاه فاضلاب اربیل منابع آب استانهای دیگر عراق را حفظ میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، میگوید که پالایشگاه فاضلاب اربیل، منابع آب استانهای دیگر عراق را که در مسیر رودخانهها قرار دارند، حفظ میکند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۱۶ نوامبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره گذاشتن سنگ بنای طرح پالایشگاه فاضلاب اربیل، پیامی منتشر کرد.
نخستوزیر در پیام خود نوشت:«سنگ بنای پالایشگاه فاضلاب اربیل را گذاشتیم که برای طرحهای کمربند سبز اربیل و راه زندگی، حمایت قوی ارایه میکند.»
همچنین تاکید کرد:«پساب فاضلاب پس از پالایش برای آبیاری فضای سبز و پارکها مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت و این موجب حفاظت از منابع آب استانهای دیگر عراق میشود که در مسیر رودخانهها قرار دارند.»
امروز یکشنبه نخستوزیر اقلیم کوردستان در مراسمی سنگ بنای فاز دوم طرح پالایشگاه فاضلاب اربیل را گذاشت.
بەردی بناخەی وێستگەی پاککردنەوەی ئاوی ئاوەڕۆی هەولێرمان دانا، کە دەبێتە پاڵپشتێکی بەهێزی پڕۆژەکانی پشتێنەی سەوزایی و ڕێڕەوی ژیان.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 16, 2025
ب.ن