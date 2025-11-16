عراقچی: هیچ تاسیسات غنیسازی هستهای اعلام نشدهای در ایران وجود ندارد
اربیل (کوردستان٢٤) – عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز یکشنبه ۱۶ نوامبر، گفت که این کشور هیچ سایت غنیسازی اورانیوم اعلام نشدهای ندارد و تمام تاسیسات آن توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحت نظارت است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانههای آمریکایی، از جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز، گزارش دادند که ایران ساخت و ساز در یک سایت هستهای زیرزمینی مخفی به نام کوه کلنگ، در نزدیکی تاسیسات نطنز را تسریع کرده است.
عراقچی در جریان یک نشست در تهران گفت:«هیچ تاسیسات غنیسازی هستهای اعلام نشدهای در ایران وجود ندارد، تمام تاسیسات ما تحت حفاظت و نظارت آژانس هستند.»
وی افزود که در حال حاضر «هیچ غنیسازی» انجام نمیشود زیرا این سایتها در جنگ اخیر با اسرائیل آسیب دیدهاند.
هیچ اشارهای به سایت کوه کلنگ توسط مقامات یا هیچ رسانه ایرانی نشده است.
در اواسط ژوئن، اسرائیل یک عملیات بمباران بیسابقه علیه ایران را آغاز کرد و باعث جنگ ۱۲ روزه شد که طی آن ایالات متحده به حملات به سایتهای هستهای ایران پیوست.
این جنگ که باعث حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل شد، مذاکرات هستهای بین تهران و واشنگتن را که در ماه آوریل آغاز شده بود، از مسیر خود خارج کرد.
در طول این مذاکرات، دو طرف بر سر حق ایران برای غنیسازی اورانیوم اختلاف نظر داشتند، حقی که عراقچی امروز یکشنبه تاکید کرد «غیرقابل انکار» و «غیرقابل سلب» است.
ایران گفته است که تاسیسات هستهای آن در این حملات به شدت آسیب دیده و مواد غنیشده زیر آوار باقی مانده است.
اظهارات عراقچی پیش از جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، که قرار است اواخر این هفته برگزار شود، مطرح شد.
«بررسی اساسی»
در جریان نشست امروز یکشنبه در تهران، مقامات ایرانی به این نهاد سازمان ملل متحد در مورد تصویب قطعنامه ضد ایرانی هشدار دادند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفت:«در صورت صدور قطعنامه، ایران روابط خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بررسی میکند و یک بررسی اساسی انجام خواهد داد.»
پس از جنگ، تهران همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد و دسترسی بازرسان این نهاد ناظر به سایتهای بمبارانشده را محدود کرد و آن را به جانبداری و عدم محکومیت حملات متهم کرد.
در ماه سپتامبر، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر سر یک چارچوب همکاری جدید توافق کردند، اما چند هفته بعد، پس از آنکه بریتانیا، فرانسه و آلمان بازگشت تحریمهای سازمان ملل را که تحت توافق هستهای سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، آغاز کردند، تهران آن را نامعتبر دانست.
این توافق رسما در ماه اکتبر منقضی شد، اما سالها پیش از آن، پس از خروج واشنگتن از آن در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، عملا از بین رفت.
از ۲۴ ژوئن آتشبس بین ایران و اسرائیل برقرار شده است، اما اسرائیل و ایالات متحده هر دو تهدید کردهاند که در صورت احیای برنامه هستهای تهران، حملات جدیدی انجام خواهند داد.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز یکشنبه از آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواست «نقش و مسئولیت خود را در زمینه حمله نظامی و آسیب به تاسیسات روشن کند تا بتوانیم بر این اساس به مذاکره بنشینیم.»
وی افزود که وضعیت ایران پس از جنگ «تغییر کرده» و تهدید «هنوز فعال» است.
ایافپی/ب.ن