کسری بودجه عراق از ۱۳ تریلیون دینار فراتر رفت
گزارش وزارت دارایی عراق نشان میدهد که در هشت ماههی نخست سال جاری، مجموع هزینهها به ۸۷ تریلیون دینار رسیده، در حالی که درآمدها ۷۳ تریلیون دینار بوده است
وزارت دارایی عراق با انتشار گزارشی از وضعیت مالی کشور در هشت ماهه نخست سال جاری، اعلام کرد که حجم کسری بودجه از ۱۳ تریلیون دینار فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، مجموع هزینههای عراق در این دوره به ۸۷ تریلیون و ۴۷۸ میلیارد دینار عراقی رسیده است، در حالی که درآمدهای کشور ۷۳ تریلیون و ۸۲۱ میلیارد دینار بوده است.
در این گزارش همچنین اشاره شده که درآمد غیرنفتی عراق در هشت ماه گذشته تنها ۸ تریلیون و ۵۵۵ میلیارد دینار بوده که معادل ۱۰ درصد از کل درآمدهای کشور را تشکیل میدهد.
وزارت دارایی عراق افزود که از مجموع هزینهها، تنها ۱۳ تریلیون و ۸۲۸ میلیارد دینار به بخش سرمایهگذاری اختصاص یافته است، در حالی که بیش از ۷۰ تریلیون دینار صرف پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و شبکه حمایت اجتماعی شده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که در طول هشت ماه مورد بررسی، تنها ۵ تریلیون و ۴۶۷ میلیارد دینار برای حقوق اقلیم کوردستان ارسال شده است.