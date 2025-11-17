وزیر آموزش ترکیه: پیشتر استفاده از زبان کوردی در این کشور ممنوع بود

وزیر آموزش و پرورش ترکیه اعلام کرد که در گذشته صحبت کردن به زبان کوردی در این کشور «خیانت» تلقی می‌شد، اما اکنون سیاستمداران کورد به زبان مادری خود سخن می‌گویند

13 ساعت پیش

وزیر آموزش و پرورش ترکیه اعلام کرد که پیشتر هر کس به زبان کوردی صحبت می‌کرد، «خائن» تلقی می‌شد، اما اکنون سیاستمداران کورد به زبان مادری خود سخن می‌گویند.

یوسف تکین، وزیر آموزش و پرورش ترکیه، روز یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴) در جریان بازدید از مالاتیا در شمال کوردستان، اظهار داشت: «پیش از این در ترکیه، هرگاه یک کورد به زبان خود صحبت می‌کرد، 'خائن' نامیده می‌شد.»

وزیر آموزش و پرورش افزود: «کسانی که ترانه‌های کوردی می‌خواندند، آشکارا با انتقاد مواجه می‌شدند، اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP)، این ممنوعیت‌ها و موانع برداشته شد و امروز وزرا و سیاستمداران به زبان کوردی صحبت می‌کنند.»

یوسف تکین همچنین گفت: «آنها وارد جلساتی می‌شوند که در آن به زبان کوردی صحبت می‌شود و این گام‌های مهم برای دموکراتیزه کردن ترکیه و تقویت همبستگی ملی، تفاهم و برادری برداشته شده است.»

پیش از این، مرکز تحقیقات میدانی اجتماعی-سیاسی، بین ۱۷ تا ۲۱ ژوئیه سال جاری (۲۶ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۴)، یک نظرسنجی برای تعیین سطح صحبت کردن به زبان کوردی در ترکیه و در شمال کوردستان انجام داده بود.

بر اساس این نظرسنجی، در شمال کوردستان، اکثر شهروندان کورد تمایل دارند به زبان کوردی با یکدیگر صحبت کنند و ۹۷ درصد نیز خواستار رسمی شدن زبان کوردی در مراکز آموزشی هستند.