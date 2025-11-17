وزیر آموزش ترکیه: پیشتر استفاده از زبان کوردی در این کشور ممنوع بود
وزیر آموزش و پرورش ترکیه اعلام کرد که در گذشته صحبت کردن به زبان کوردی در این کشور «خیانت» تلقی میشد، اما اکنون سیاستمداران کورد به زبان مادری خود سخن میگویند
وزیر آموزش و پرورش ترکیه اعلام کرد که پیشتر هر کس به زبان کوردی صحبت میکرد، «خائن» تلقی میشد، اما اکنون سیاستمداران کورد به زبان مادری خود سخن میگویند.
یوسف تکین، وزیر آموزش و پرورش ترکیه، روز یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴) در جریان بازدید از مالاتیا در شمال کوردستان، اظهار داشت: «پیش از این در ترکیه، هرگاه یک کورد به زبان خود صحبت میکرد، 'خائن' نامیده میشد.»
وزیر آموزش و پرورش افزود: «کسانی که ترانههای کوردی میخواندند، آشکارا با انتقاد مواجه میشدند، اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP)، این ممنوعیتها و موانع برداشته شد و امروز وزرا و سیاستمداران به زبان کوردی صحبت میکنند.»
یوسف تکین همچنین گفت: «آنها وارد جلساتی میشوند که در آن به زبان کوردی صحبت میشود و این گامهای مهم برای دموکراتیزه کردن ترکیه و تقویت همبستگی ملی، تفاهم و برادری برداشته شده است.»
پیش از این، مرکز تحقیقات میدانی اجتماعی-سیاسی، بین ۱۷ تا ۲۱ ژوئیه سال جاری (۲۶ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۴)، یک نظرسنجی برای تعیین سطح صحبت کردن به زبان کوردی در ترکیه و در شمال کوردستان انجام داده بود.
بر اساس این نظرسنجی، در شمال کوردستان، اکثر شهروندان کورد تمایل دارند به زبان کوردی با یکدیگر صحبت کنند و ۹۷ درصد نیز خواستار رسمی شدن زبان کوردی در مراکز آموزشی هستند.