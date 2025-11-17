منابع امنیتی و مقامات لبنانی اعلام کردند که یک مسئول حزب‌الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل در جنوب این کشور کشته شد

6 ساعت پیش

به گزارش منابع امنیتی و مقامات لبنانی، عصر روز یکشنبه، یک مسئول حزب‌الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل کشته شد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی این حمله را انجام داده و خودروی این مسئول حزب‌الله را در منطقه منصور در جنوب لبنان هدف قرار داده است. پس از حمله، خودرو دچار آتش‌سوزی شد.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای کشته شدن یک شهروند را در این حمله تایید کرد. همچنین خبرگزاری ملی گزارش داد که فرد کشته شده، مدیر مدرسه دولتی این شهرک بوده است.

یک منبع در سازمان اطلاعات ارتش لبنان به خبرگزاری شینهوا گفت که قربانی، علاوه بر مدیریت مدرسه، مسئول حزب‌الله نیز بوده است.

تنش‌ها در مرز جنوبی لبنان ادامه دارد. با وجود آتش‌بسی که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۷ آذر ۱۴۰۳) میان حزب‌الله و اسرائیل برقرار است، ارتش اسرائیل به طور متناوب حملات هوایی انجام داده و اعضای حزب‌الله را در جنوب لبنان به بهانه «رفع تهدیدات» هدف قرار می‌دهد.