حماس با استقرار نیروهای چندملیتی در غزه مخالفت کرد

حماس و چند گروه فلسطینی پیش‌نویس قطعنامه‌ی آمریکا در شورای امنیت برای تشکیل نیروی بین‌المللی در غزه را تلاشی برای «تحمیل قیمومیت بین‌المللی» بر این منطقه دانستند

5 ساعت پیش

حماس و چند گروه فلسطینی می‌گویند پیش‌نویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت درباره تشکیل یک نیروی بین‌المللی در غزه تلاشی برای «تحمیل قیمومیت بین‌المللی» بر این منطقه است و تاکید می‌کنند طرح کشورهای «عربی–اسلامی» برای اداره غزه قابل‌قبول‌تر است.

این گروه روز یکشنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی آمریکا، راه را برای تسلط خارجی بر «روند ملی» تصمیم‌گیری فلسطینی‌ها باز می‌کند و اداره غزه و روند بازسازی را به نهادی بین‌المللی با اختیارات گسترده واگذار می‌کند. این امر، به ادعای حماس، حق فلسطینی‌ها در مدیریت امور خود را تضعیف می‌کند.

حماس تاکید کرد که کمک‌های بشردوستانه باید توسط نهادهای فلسطینی و با نظارت سازمان ملل متحد مدیریت شود. این گروه‌ها همچنین هشدار دادند که کمک‌ها نباید به «ابزار فشار و باج‌گیری» تبدیل شود و طرح واشینگتن می‌تواند نقش نهادهایی مانند آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را تضعیف کند.

حماس و این گروه‌های فلسطینی هر پیشنهادی را که به خلع سلاح غزه یا محدود کردن «حق مردم فلسطین برای مقاومت و دفاع از خود» مربوط باشد، رد می‌کنند و این موضوع را «مسئله‌ای داخلی» می‌دانند. آنها نقش تعریف‌شده برای نیروی چندملیتی را «در خدمت اسرائیل» توصیف می‌کنند و می‌گویند هر نیرویی، در صورت استقرار، باید زیر نظر مستقیم سازمان ملل متحد و بدون مشارکت تل‌آویو فعالیت کند و با نهادهای رسمی فلسطینی هماهنگ باشد. به گفته این گروه‌ها، ماموریت چنین نیرویی باید فقط به حفاظت از غیرنظامیان و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه محدود شود، بدون آنکه به یک مرجع امنیتی تبدیل گردد.

این گروه‌ها هرگونه قیمومیت یا حضور نظامی خارجی در غزه و ایجاد پایگاه‌های بین‌المللی را رد می‌کنند و تاکید دارند که «الگوی عربی–اسلامی» برای اداره غزه گزینه‌ای قابل‌قبول‌تر است.