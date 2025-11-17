ششمین نشست "صلح و امنیت خاورمیانه" با حضور مقامات ارشد اقلیم کوردستان، عراق و کارشناسان بین‌المللی، به بررسی چالش‌های منطقه‌ای و یافتن راه‌حل‌های پایدار می‌پردازد

ششمین مجمع سالانه صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) امروز، دوشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵)، در دانشگاه آمریکایی کوردستان (AUK) واقع در شهر دهوک آغاز می‌شود. این رویداد مهم با حضور رئیس اقلیم کوردستان نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر عراق محمد شیاع سودانی، و صدها رهبر سیاسی، دیپلمات، نماینده و کارشناس آکادمیک از کشورهای مختلف برگزار می‌شود. هدف از این فوروم، بررسی چالش‌ها و تغییرات منطقه‌ای و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای بحران‌های خاورمیانه است.

این نشست که به عنوان یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های گفت‌وگوی منطقه‌ای شناخته می‌شود، فرصتی بی‌نظیر برای بحث در مورد مسائل کلیدی از جمله درگیری‌های جاری، امنیت انرژی، تغییرات آب‌وهوایی و روابط بین‌المللی فراهم می‌آورد. شرکت‌کنندگان از ایالات متحده، اروپا، عراق، ترکیه، ایران، اسرائیل و سایر نقاط جهان گرد هم آمده‌اند تا دیدگاه‌های خود را در پنل‌های تخصصی به اشتراک بگذارند.

پیشینه‌ی تاریخی فوروم صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS)

مجمع صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) توسط دانشگاه آمریکایی کوردستان (AUK) در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) پایه‌گذاری شد و از آن زمان به عنوان یک رویداد سالانه، نقش مهمی در پیشبرد گفت‌وگوهای صلح‌آمیز در منطقه ایفا کرده است. اولین نشست در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) برگزار شد و بر موضوعاتی مانند امنیت منطقه‌ای و چالش‌های پس از داعش تمرکز داشت.

در سال‌های بعد، این فوروم گسترش یافت:

- ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰): با توجه به همه‌گیری کووید-۱۹، نشست‌ها به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار شد و بر مسائل اقتصادی و امنیت سایبری تأکید داشت. در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰)، مصاحبه‌هایی با مقامات کوردی مانند نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مسرور بارزانی در مورد بحران مهاجران و روابط با بغداد برجسته بود.

- ۲۰۲۲ (۱۴۰۱): سومین نشست بر گردهم‌آوردن کارشناسان بین‌المللی تمرکز کرد و به بررسی نقش جامعه‌ی مدنی در صلح پرداخت.

- ۲۰۲۳ (۱۴۰۲): چهارمین دوره در نوامبر (آبان) برگزار شد و تغییرات آب‌وهوایی را به عنوان یکی از چالش‌های جهانی برجسته کرد. این نشست با حضور مقامات عالی‌رتبه، پلی برای ارتباط میان کارشناسان و تصمیم‌گیران ایجاد کرد.

- ۲۰۲۴ (۱۴۰۳): پنجمین نشست با عنوان "پارادوکس صلح در خاورمیانه" در نوامبر (آبان) برگزار شد و بر تناقضات صلح در منطقه، از جمله روابط ایالات متحده، تهدیدهای داعش و حقوق زنان تمرکز داشت. این دوره با حضور پرزیدنت بارزانی و دیگر مقامات، بحث‌های عمیقی در مورد امنیت منطقه‌ای به همراه داشت.

از زمان تأسیس، MEPS به عنوان پلی میان دانشگاهیان، سیاستمداران و کارشناسان عمل کرده و بیش از هزار شرکت‌کننده را در طول سال‌ها جذب کرده است. این فوروم نه تنها بر مسائل محلی مانند روابط کوردستان با بغداد تمرکز دارد، بلکه موضوعات جهانی مانند تأثیر تغییرات ژئوپلیتیکی را نیز پوشش می‌دهد.

موضوعات کلیدی نشست ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)

نشست امسال، که تنها یک هفته پس از انتخابات ششمین دوره‌ی پارلمان عراق برگزار می‌شود، بر بررسی مسیر سیاسی عراق در پرتو روابط با دولت جدید دونالد ترامپ تمرکز دارد. موضوعات اصلی شامل موارد زیر است:

- چالش‌های امنیتی خاورمیانه، از جمله جنگ ۱۲ روزه‌ی ایران و اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴).

- توافق آتش‌بس غزه که در اکتبر (مهر) امضا شد و پیامدهای آن.

- تغییرات در سوریه پس از سقوط رژیم اسد و فرآیند صلح در ترکیه و شمال کوردستان.

- تعیین نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده برای عراق و تأثیر آن بر روابط منطقه‌ای.