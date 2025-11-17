ولیعهد عربستان سعودی فردا به واشنگتن سفر می‌کند تا روابط عمیق میان دو کشور را بازتعریف کرده و مشارکت‌های اقتصادی و امنیتی را تقویت کند

4 ساعت پیش

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، فردا سه‌شنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، در رویدادی راهبردی که به منظور بازتعریف روابط عمیق و تقویت مشارکت‌های اقتصادی و امنیتی میان آمریکا و عربستان سعودی، دو متحد تاریخی، صورت می‌گیرد، به واشنگتن سفر خواهد کرد.

روز چهارشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و محمد بن سلمان، ریاست مجمع تجاری سعودی-آمریکایی را در مرکز کندی بر عهده خواهند داشت. این مجمع به بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، فناوری، خدمات مالی، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش می‌پردازد.

این سفر ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن، نخستین سفر رسمی او از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ محسوب می‌شود. این دیدار چند ماه پس از سفر ترامپ به عربستان سعودی در ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴) انجام می‌شود که در آن، ریاض، پایتخت عربستان سعودی، نخستین مقصد خارجی ترامپ بود و بزرگترین توافق به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات و خدمات پیشرفته‌ی جنگی با عربستان سعودی امضا شد.

مراکز سیاسی و اقتصادی آمریکا به این سفر محمد بن سلمان با دیدگاهی متفاوت می‌نگرند و آن را بخشی از تقویت همکاری‌ها میان دو کشور در بخش‌های مختلفی چون انرژی، فناوری، زیرساخت، مالی، هوش مصنوعی، مراقبت‌های بهداشتی و دفاعی می‌دانند. عربستان سعودی قصد دارد در چهار سال آینده ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند.

آرون دیوید میلر، پژوهشگر بنیاد "کارنگی برای صلح بین‌الملل"، اظهار داشت: "سفر ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، به آمریکا روابط دو کشور را به سطح دیگری ارتقا می‌دهد." میلر بر اهمیت این سفر در حمایت از بخش‌های دفاعی و هوش مصنوعی تأکید کرد و به احتمال امضای توافقات دفاعی مشترک و فروش نیمه‌رساناهای پیشرفته به ریاض اشاره کرد. این در حالی است که ولیعهد عربستان سعودی تلاش می‌کند کشورش را پس از آمریکا و چین، به سومین کشور مهم جهان در زمینه‌ی رایانه و هوش مصنوعی تبدیل کند.

جیسون گرینبلات، فرستاده‌ی پیشین کاخ سفید به منطقه‌ی خاورمیانه، به مجله‌ی "نیوزویک" گفت که روابط دفاعی میان دو کشور قدرتمند است و این امر برای جلوگیری از دشمنان، حفاظت از خطوط کشتیرانی دریایی و تأمین انرژی که اقتصاد جهانی به آن وابسته است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

گرینبلات افزود: محمد بن سلمان "نه تنها کشورش را به سوی آینده هدایت می‌کند، بلکه منطقه را نیز به گونه‌ای بازسازی می‌کند که با منافع مشترک در پیشرفت و ثبات سازگار باشد، ضمن حفظ هویت فرهنگی و دینی عربستان سعودی."