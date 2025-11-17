مصر و آمریکا درباره استقرار نیروی بینالمللی در غزه گفتگو میکنند
مصر و آمریکا در پی توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس، برای تعیین محل استقرار نیروی بینالمللی در غزه و نظارت بر روند صلح، نشست برگزار میکنند
مصر و آمریکا قرار است بر اساس توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس، دربارهی استقرار نیروی بینالمللی در غزه گفتگو کنند.
یک مقام مصری که نخواست نامش فاش شود، امروز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، به خبرگزاری "نوا" اعلام کرد که مصر و آمریکا در شهر العریش در شمال سینا، دربارهی تعیین مکانی برای استقرار نیروی بینالمللی در غزه نشست برگزار خواهند کرد.
به گفتهی این مقام مصری، با اطلاع و نظارت مرکز "گرایت جات" اسرائیل، تصمیم گرفته شده است که نیروی ائتلاف بینالمللی در شهر العریش مستقر شود تا زمانی که به نوار غزه اعزام گردد.
وظیفهی نیروی بینالمللی، حفاظت از شهروندان و نظارت بر روند صلح میان اسرائیل و حماس خواهد بود. همچنین، این نیرو تسهیلکنندهی تسریع در رسیدن کمکهای بشردوستانه به نوار غزه خواهد بود.
این مقام مصری همچنین اشاره کرد که اسرائیل تاکنون با ورود نیروهای مصر و ترکیه به نوار غزه، در چارچوب نیروی ائتلاف بینالمللی، موافقت نکرده است.
وی افزود که آمریکا در حال بررسی مکانیزم جدیدی برای اجازهی ورود نیروهای مصر و ترکیه در چارچوب نیروی ائتلاف بینالمللی است، به گونهای که اسرائیل نتواند مانع رسیدن نیروها و کمکها به نوار غزه شود.
این نشست میان مصر و آمریکا، پس از نشست "شرم الشیخ" در ماه اکتبر گذشته (مهر/آبان ۱۴۰۴) برگزار میشود که در آن آتشبس میان اسرائیل و حماس بر اساس طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام شد.