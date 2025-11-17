نچیروان بارزانی و سفیر ایتالیا وضعیت عراق و اقلیم کوردستان را بررسی کردند
رئیس اقلیم کوردستان و سفیر ایتالیا در عراق، ضمن بررسی روابط دوجانبه، دربارهی روند سیاسی و نتایج انتخابات پارلمانی عراق و همچنین آیندهی سیاسی منطقه گفتگو کردند
ریاست اقلیم کوردستان شب گذشته یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در نشستی با نیکولو فونتانا، سفیر ایتالیا در عراق، روابط ایتالیا با عراق و اقلیم کوردستان را مورد بحث و بررسی قرار داد. همچنین، آنها بر روند سیاسی و موفقیت انتخابات مجلس نمایندگان عراق تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است: "هر دو طرف ضمن ابراز خرسندی از موفقیت روند رأیگیری و انتخابات، ابراز امیدواری کردند که مرحلهی جدیدی بهتر از هر لحاظ در عراق و اقلیم کوردستان آغاز شود. در همین راستا، دربارهی آیندهی روند سیاسی در عراق و اقلیم کوردستان تبادل نظر کردند."
وضعیت داخلی اقلیم کوردستان، تلاشها برای تشکیل کابینهی آیندهی دولت اقلیم کوردستان، روند صلح در ترکیه، وضعیت سوریه و منطقه به طور کلی، از دیگر محورهای این نشست بود که سرکنسول ایتالیا در اقلیم کوردستان نیز در آن حضور داشت.