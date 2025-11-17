خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ابهام در سرنوشت اورانیوم غنی‌شده‌ی این کشور، احتمال بروز جنگ را تقویت می‌کند

2 ساعت پیش

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده‌ی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست.

بلومبرگ در گزارش خود نوشت: "برنامه‌ی هسته‌ای ایران، از جمله محل و چگونگی نگهداری ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده، مبهم است. به نظر می‌رسد ایران به درخواست‌های بین‌المللی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا بی‌توجه است."

تلاش‌های بین‌المللی و راهبرد ایران

به گفته‌ی سه مقام اروپایی که نخواستند نامشان فاش شود، کشورهای غربی قصد دارند دستورالعمل‌های جدیدی برای بازرسان آژانس تعیین کنند تا بتوانند از سرنوشت اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران مطلع شوند.

یک دیپلمات ارشد غربی به بلومبرگ گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده است تا در اسرع وقت بازرسی از تأسیسات اصلی اتمی ایران "فردو، اصفهان و نطنز" را که توسط آمریکا بمباران شده‌اند، از سر بگیرد. اما تهران ادعا می‌کند که این پایگاه‌ها پس از بمباران دیگر ایمن نیستند.

این دیپلمات افزود: ایران امیدوار است با ایجاد نوعی ابهام اطلاعاتی، از حملات آتی به تأسیسات هسته‌ای خود جلوگیری کند؛ اما همین ابهام ممکن است به حملات مجدد به این پایگاه‌ها منجر شود.

در داخل ایران نیز، برخی از مقامات و تحلیلگران بر این باورند که راهبرد جمهوری اسلامی ایران، پیگیری "ابهام هسته‌ای" است.

برخی از کشورهای غربی می‌خواهند فشار بیشتری بر ایران وارد کنند، از جمله جلوگیری از همکاری فنی دانشمندان هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما کشورهای دیگر نگرانند که این اقدام ممکن است به خروج ایران از معاهده‌ی بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) منجر شود.

سرنوشت نامعلوم مواد هسته‌ای

بلومبرگ در ادامه‌ی گزارش خود نوشت: "پیش از جنگ ۱۲ روزه، ایران به اندازه‌ی ۱۲ کلاهک اتمی اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشت، اما پس از حملات اسرائیل و آمریکا، سرنوشت این اورانیوم برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامعلوم است و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس می‌گوید: این ابهام بسیار نگران‌کننده است."

تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان‌دهنده‌ی فعالیت‌های جدید در اطراف پایگاه‌های بمباران‌شده‌ی فردو، نطنز و اصفهان هستند و بازرسان آژانس نمی‌دانند که این فعالیت‌ها برای پاکسازی پایگاه‌هاست یا انتقال مواد اتمی؟

یک دیپلمات دیگر به بلومبرگ گفت: "حتی اگر ایران امروز با از سرگیری بازرسی‌ها موافقت کند، هنوز سال‌ها طول می‌کشد تا سرنوشت مواد اتمی ایران مشخص شود؛ زیرا ممکن است بخشی از این مواد در زمان بمباران‌ها از بین رفته باشند و چندین کیلوگرم ماده‌ی رادیواکتیو در منطقه پراکنده شده باشد." این دیپلمات افزود: جنگ ۱۲ روزه نه تنها به نگرانی‌ها پایان نداد، بلکه به آغاز دوران جدیدی از ابهام در برنامه‌ی هسته‌ای ایران تبدیل شد.

عدم آمادگی ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باعث شده است که سه کشور اروپایی "فرانسه، آلمان و بریتانیا" پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده کنند تا در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران ارائه دهند.