کانبرا پیشنهاد آنکارا برای میزبانی مشترک اجلاس آتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل را نپذیرفت و نخست‌وزیر این کشور دلیل آن را مغایرت با قوانین بین‌المللی عنوان کرد

2 ساعت پیش

استرالیا امروز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، پیشنهاد ترکیه برای میزبانی مشترک اجلاس آتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل را رد کرد. کانبرا در تلاش است تا این اجلاس را در شهر آدلاید میزبانی کند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در پاسخ به دولت ترکیه اظهار داشت: «خیر، ما در میزبانی مشترک شرکت نخواهیم کرد.» وی تصریح کرد که میزبانی مشترک بر اساس قوانین کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی «مجاز نیست».

آلبانیزی افزود: «این یک گزینه در دسترس نیست و مردم نیز از این موضوع آگاهند، به همین دلیل این پیشنهاد رد شده است.»