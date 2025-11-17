هاکان فیدان: مذاکرات دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه به دلیل دخالت اسرائیل متوقف شده است
وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به توقف مذاکرات دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، بر عادی بودن حضور ترکیه در سوریه تاکید کرد و از آمادگی آنکارا برای اعزام نیرو به غزه خبر داد
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگو با شبکه «هبر» اعلام کرد که مذاکرات با واشنگتن درباره ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در ارتش سوریه ادامه دارد.
وی با تاکید بر اینکه حضور ترکیه در سوریه کاملاً عادی است، افزود: «باید به هرگونه اشغالگری که تمامیت ارضی سوریه را تهدید میکند، پایان داده شود و اطمینان حاصل کنیم که اسرائیل سوریه را تهدید نمیکند و به حاکمیت این کشور احترام میگذارد.»
فیدان همچنین اشاره کرد که مذاکرات بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به دلیل دخالت اسرائیل در جنوب سوریه به طور موقت متوقف شده است. وی هدف ترکیه را احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها و پایان دادن به اشغالگری دانست.
وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت که آنکارا آماده اعزام نیرو به نوار غزه در چارچوب یک نیروی بینالمللی برای حفاظت از روند صلح میان اسرائیل و حماس است.
او افزود: «ما از روند سیاسی جدید فلسطین حمایت میکنیم و آمادهایم از نظر سیاسی و لجستیکی به این کشور کمک کنیم.»
فیدان تصریح کرد که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تصمیمگیرنده نهایی است و از این منظر، ترکیه آماده است مسئولیتهای بزرگی را در زمینه همکاری با کشورها و روند صلح در نوار غزه بر عهده بگیرد.
این اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه در حالی مطرح میشود که آنکارا تلاشهای خود را برای پایان دادن به بحران سیاسی سوریه و تضمین ثبات در این کشور افزایش داده است. همچنین، ترکیه در تلاش است تا تنشها را کاهش داده و صلح را در سراسر منطقه برقرار سازد.