کاهش چشمگیر حوادث رانندگی در کوردستان؛ وزارت امور داخلی از شهروندان خواستار مشارکت شد

وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان از کاهش ۷۸ درصدی تلفات حوادث رانندگی تا سال ۲۰۲۴ خبر داد

1 ساعت پیش

هیمن میرانی، مدیرکل دیوان وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری از شهروندان خواست تا پروژه‌های ترافیکی را از آن خود بدانند و از آن‌ها حمایت کنند. وی تاکید کرد که خودروها و موتورسیکلت‌ها که برای خدمت به انسان اختراع شده‌اند، به دلیل سوءاستفاده به تهدیدی جدی برای جان شهروندان تبدیل شده‌اند.

بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حوادث رانندگی خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، سه هزار و ۷۰۶ حادثه رانندگی رخ داده که منجر به جان باختن ۴۴۵ نفر و زخمی شدن هفت هزار و ۲۵۰ نفر دیگر شده است. این آمارها دولت اقلیم کوردستان را بر آن داشت تا گام‌های عملی برای کاهش این «ترور سفید» بردارد.

پروژه‌های راهبردی دولت اقلیم کوردستان

دولت اقلیم کوردستان در چارچوب برنامه کاری کابینه نهم، چندین پروژه راهبردی را برای کاهش حوادث رانندگی به اجرا گذاشته است، از جمله:

- بازسازی و احداث راه‌ها: بیش از ۱,۹۶۷ پروژه ساخت و بازسازی خیابان‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

- نصب دوربین‌های کنترل سرعت (نقطه‌به‌نقطه): این سیستم تاثیر چشمگیری در کاهش سرعت و الزام رانندگان به رعایت قوانین داشته است.

- پروژه‌های ایمنی: نصب گاردریل در جاده‌های اصلی، خط‌کشی خیابان‌ها و احداث پل‌های عابر پیاده.

اصلاحات در سیستم گواهینامه رانندگی

یکی از گام‌های مهم، اصلاحات در سیستم اعطای گواهینامه رانندگی بوده است. سیستم‌های قدیمی «خصوصی» و «عمومی» لغو شده و یک سیستم جدید و مدرن شامل ۱۳ نوع گواهینامه به اجرا درآمده است. این دسته‌بندی‌ها از رده (A) برای موتورسیکلت آغاز شده و تا رده (T) برای تراکتور ادامه می‌یابد. هدف از این تغییر، اطمینان از آموزش رانندگان بر اساس استانداردهای جهانی و رانندگی تنها با نوع خودرویی است که در آن مهارت کامل دارند.

به لطف این اقدامات، آمارهای حوادث و قربانیان ترافیکی به طور چشمگیری کاهش یافته است. در مقایسه با سال ۲۰۲۲، نرخ جان باختگان حوادث رانندگی تا سال ۲۰۲۴ تقریباً ۷۸ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۴، حدود سه هزار حادثه رانندگی ثبت شده که منجر به جان باختن حدود ۳۵۰ نفر شده است. این یک پیشرفت بزرگ در تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان برای حفاظت از جان شهروندان است.