در دیدار با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، سفیر جدید کره جنوبی در عراق بر تمایل کشورش برای گسترش روابط تاکید کرد و از اصلاحات دولت اقلیم تمجید نمود

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، میزبان لی جون ایل، سفیر جدید کره جنوبی در عراق بود.

بر اساس بیانیه دولت اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر ضمن تبریک به سفیر، به دوستی و روابط دیرینه میان اقلیم کوردستان و کره اشاره کرد و حمایت کامل دولت اقلیم کوردستان را برای توسعه بیشتر روابط دوجانبه ابراز داشت.

در این بیانیه آمده است که سفیر کره جنوبی، پیشرفت و آبادانی اقلیم کوردستان را ستود و تمایل کشورش را برای پیشبرد روابط با اقلیم کوردستان در زمینه‌های گوناگون تکرار کرد.

همچنین اشاره شده است که «سفیر کره، پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان عراق و همچنین موفقیت پروژه‌ها و اصلاحات دولت اقلیم کوردستان برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی قوی را به نخست‌وزیر تبریک گفت و از آن تقدیر کرد.»