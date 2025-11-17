رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به طرح جمهوری‌خواهان برای تحریم شدید خریداران انرژی روسیه، از احتمال قرار گرفتن نام ایران در این فهرست خبر داد

4 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که جمهوری‌خواهان در حال تدوین طرح قانونی هستند که تحریم‌های شدیدی را برای شرکای تجاری روسیه در نظر دارد. او افزود ممکن است ایران نیز در این فهرست قرار گیرد.

ترامپ به خبرنگاران گفت: "همان‌طور که می‌دانید، این پیشنهاد من بود، بنابراین هر کشوری که با روسیه تجارت کند، به‌شدت تحریم خواهد شد." او اضافه کرد: "ممکن است ایران را هم به این فهرست اضافه کنند."

به گفته‌ی یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر، دولت ترامپ در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) بسته‌ای از تحریم‌های تکمیلی را آماده کرده بود که در صورت تعلل ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پایان دادن به جنگ علیه اوکراین، می‌تواند از آن برای هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه استفاده کند.

جزئیات طرح تحریم‌ها

این لایحه که لیندسی گراهام، سناتور سرشناس جمهوری‌خواه، از مدت‌ها قبل پیگیر آن بود، از جمله به دولت آمریکا اختیار می‌دهد بر واردات کشورهایی که خریدار انرژی روسیه هستند و از اوکراین حمایت نمی‌کنند، تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰۰ درصد اعمال کند. جان تون، دیگر سناتور جمهوری‌خواه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که آماده‌ی به رأی گذاشتن این طرح است، اما زمان مشخصی برای آن تعیین نکرده بود.

ترامپ روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، در پی افزایش ناامیدی‌اش از اراده‌ی پوتین برای صلح، برای نخستین بار در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری‌اش، با اعمال تحریم‌های مرتبط با اوکراین علیه روسیه، شرکت‌های نفتی "لوک‌اویل" و "روس‌نفت" را هدف قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعلام اینکه از مسکو خواسته تا با آتش‌بس فوری در جنگی که از فوریه ۲۰۲۲ (بهمن/اسفند ۱۴۰۰) علیه اوکراین آغاز کرده موافقت کند، گفت این وزارتخانه آماده‌ی انجام اقدامات بیشتری است.

واکنش ایران به پیشنهاد مذاکره

وزیر خارجه‌ی ایران روز یکشنبه، پس از آنکه ترامپ هفته‌ی گذشته به مذاکرات احتمالی اشاره کرده بود، گفت که رویکرد فعلی واشینگتن نسبت به تهران نشانه‌ای از آمادگی برای "مذاکرات برابر و منصفانه" ندارد. ترامپ گفته بود که ایران بارها از آمریکا پرسیده است که آیا امکان لغو تحریم‌های واشینگتن علیه تهران وجود دارد یا خیر.

او به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: "ایران درخواست کرده که آیا تحریم‌ها می‌توانند لغو شوند. ایران تحت تحریم‌های بسیار شدید ایالات متحده است و این موضوع انجام کارهایی را که می‌خواهند بکنند برایشان واقعاً سخت می‌کند. و من آماده‌ام این موضوع را بشنوم و خواهیم دید چه می‌شود، اما من آماده‌ام گوش بدهم."