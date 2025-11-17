انحلال یگان ۸۰ و ادغام آن در وزارت پیشمرگه اقلیم کوردستان
یگان ۸۰ نیروهای پیشمرگه در چارچوب اصلاحات دولت اقلیم کوردستان منحل و تحت عنوان "فرماندهی منطقه یک" به وزارت پیشمرگه ملحق میشود.
یک منبع آگاه در وزارت پیشمرگه، روز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرد که فرمان منطقهای برای انحلال نیروهای یگان ۸۰ صادر شده است. بر اساس این فرمان، یگان ۸۰ تحت عنوان "فرماندهی منطقه یک" به وزارت پیشمرگه ملحق و فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، همچنین اشاره کرد که "فرماندهی منطقه یک" از شش لشکر مشترک نیروهای پیشمرگه تشکیل خواهد شد و این تصمیم در آیندهی نزدیک به مرحلهی اجرا در خواهد آمد.
انحلال یگان ۸۰ در چارچوب اصلاحات کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان برای سازماندهی مجدد وزارت پیشمرگه و یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه صورت میگیرد. این منبع افزود: قرار است فردا سهشنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، جلسهای با یک هیئت نظامی آمریکایی در خصوص هماهنگی و پشتیبانی لجستیکی از نیروهای پیشمرگه برگزار شود.