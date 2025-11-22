نیروهای دموکراتیک سوریه در راستای توافق نهایی با دولت مرکزی، فهرستی از فرماندهان خود را برای دریافت درجات رسمی نظامی و پست‌های اداری پیشنهاد دادند

13 ساعت پیش

منابع آگاه و بلندپایه در نیروهای دموکراتیک سوریه (هسده) فاش کردند که در ادامه مذاکرات فشرده با دمشق برای دستیابی به یک توافق جامع، فهرستی شامل اسامی بیش از ۷۰ تن از فرماندهان و مقامات ارشد این نیروها به دولت سوریه تحویل داده شده است.

هدف از این اقدام، ادغام این افراد در ساختار جدید اداری و نظامی کشور و اعطای مناصب رسمی به آنان است و هم‌اکنون منتظر پاسخ نهایی دمشق هستند.



جزئیات طرح ادغام و مدل دیرالزور

گزارش‌ها حاکی از آن است که ماه گذشته، دو دور مذاکرات حیاتی با حضور مظلوم عبدی، فرمانده کل هسده در دمشق برگزار شد که نتایج آن «سازنده» توصیف شده است. محور اصلی این توافقات، یافتن فرمولی برای انحلال ساختارهای هسده در نهادهای رسمی دولت سوریه است.

طبق توافقات اولیه، شورای نظامی دیرالزور با حفظ ماهیت و ویژگی‌های خاص خود، به بدنه‌ی ارتش سوریه ملحق خواهد شد و فرماندهان آن درجات نظامی رسمی دریافت خواهند کرد. در بخش غیرنظامی نیز، شورای مدنی شهر در شورای استانداری ادغام شده و پست‌های مدیریتی به مقامات هسده واگذار می‌شود. این الگو قرار است برای شهر رقه نیز پیاده‌سازی شود، هرچند اختلاف‌نظرهایی بر سر واژگان وجود دارد؛ هسده از اصطلاح «لامرکزی» استفاده می‌کند، در حالی که دمشق نسبت به این واژه ملاحظاتی دارد.



اصلاحات قانون اساسی و دوران گذار

بخش دیگری از تفاهمات که بر پایه توافق ۱۰ مارس میان احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه و مظلوم عبدی شکل گرفته، شامل اصلاحات در اعلامیه قانون اساسی است. دولت با تغییراتی موافقت کرده که دو هدف عمده را دنبال می‌کند: تضمین مشارکت سیاسی تمام طیف‌های سوری در دوران پس از بشار اسد و به رسمیت شناختن هویت جامعه کوردی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از ملت سوریه.

این توافقات همچنین شامل مدیریت گذرگاه‌های مرزی، منابع طبیعی و بازگشت آوارگان است. مظلوم عبدی پس از بازگشت از اقلیم کوردستان و حضور در مجمع دهوک، تصریح کرد که بازگشت به سیستم متمرکز پیشین غیرممکن است و اگرچه مذاکرات به کندی پیش می‌رود، اما تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۵) پیشرفت‌های ملموسی انتظار می‌رود.

بحران سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، منجر به شکل‌گیری خودمختاری دوفاکتو در مناطق شمال و شرق این کشور توسط نیروهای کورد شد. مذاکرات میان کوردها و دمشق در سال‌های گذشته همواره با موانعی همچون اصرار دمشق بر تمرکزگرایی و حمایت آمریکا از هسده روبرو بود، اما تحولات اخیر منطقه‌ای ظاهراً دو طرف را به سمت یک توافق راهبردی سوق داده است.

