راهبرد دولت نهم برای امنیت غذایی و صادرات محصولات
سیاستهای حمایتی دولت اقلیم کوردستان موجب افزایش چشمگیر سطح زیر کشت و خودکفایی کشاورزان شده است
تمرکز راهبردی کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان بر بخش کشاورزی به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی، نتایج ملموسی را در زندگی کشاورزان و اقتصاد منطقه بر جای گذاشته است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بهبود زیرساختها و خدمات دولتی، انگیزه تولیدکنندگان را برای توسعه فعالیتهایشان دوچندان کرده است.
مخلص خدر، یکی از کشاورزان منطقه، در گفتگو با کوردستان ۲۴ تأثیر این حمایتها را چنین توصیف کرد: «در گذشته به دلیل هزینههای گزاف سوخت و نبود برق، تنها قادر به کشت ۵ تا ۶ دونم زمین بودیم. اما اکنون با بهبود خدمات، سطح زیر کشت را به ۲۰ دونم افزایش دادهام.» وی همچنین خواستار احداث سد در منطقه شد تا با جایگزینی آبهای سطحی به جای آبهای زیرزمینی، امکان توسعه اراضی تا ۶۰ دونم فراهم شود.
توسعهی زیرساختهای ذخیرهسازی و صادرات
هیمن سید مراد، مدیرکل کشاورزی اربیل، با اشاره به برنامههای راهبردی دولت اظهار داشت: «احداث ۱۱ تا ۱۲ سیلوی بزرگ و مدرن در سراسر اقلیم کوردستان، دستاوردی حیاتی بود که مشکل انبارداری و فروش محصولات کشاورزان را مرتفع کرد.»
وی افزود: «افزایش ظرفیت سردخانهها و اعمال تعرفه بر محصولات وارداتی در فصل برداشت، امنیت بازار داخلی را تضمین کرده است.» علاوه بر این، دولت اقلیم در پنج سال اخیر با تسهیل صادرات محصولاتی نظیر سیبزمینی به بازارهای بینالمللی، گامهای عملی برای تجاریسازی کشاورزی برداشته است.
اقلیم کوردستان که دارای اراضی حاصلخیز است، در سالهای اخیر با چالشهای کمآبی و رقابت نابرابر با محصولات وارداتی مواجه بود. سیاستهای کابینه نهم به ریاست مسرور بارزانی، با تمرکز بر ساخت سدها (سدسازی) و دیپلماسی اقتصادی برای صادرات محصولات، تحولی در این بخش ایجاد کرده است.