در دیدار پرزیدنت بارزانی و نوری مالکی، بر ضرورت تبدیل نتایج انتخابات اخیر به ابزاری برای خدمت‌رسانی به شهروندان و ثبات سیاسی تأکید شد

14 ساعت پیش

روز شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴)، شهر پیرمام میزبان نشستی دیپلماتیک و حائز اهمیت میان پرزیدنت مسعود بارزانی و نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون بود. بر اساس بیانیه‌ی رسمی منتشر شده از سوی دفتر پرزیدنت بارزانی، این دیدار با محوریت بررسی آخرین تحولات صحنه‌ی سیاسی عراق و چالش‌های منطقه برگزار شد.

در جریان این گفتگوها، طرفین ضمن تجزیه و تحلیل دقیق نتایج انتخابات پارلمانی اخیر، بر این نکته کلیدی اشتراک نظر داشتند که خروجی صندوق‌های رأی باید فراتر از رقابت‌های حزبی، به عنوان پشتوانه‌ای برای تأمین منافع عالیه و خدمت به مردم عراق مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین در این نشست، مکانیزم‌های تداوم رایزنی‌ها و تقویت هماهنگی میان بازیگران اصلی در فرآیند سیاسی عراق مورد توافق قرار گرفت.

این دیدار در شرایطی صورت گرفت که فضای سیاسی بغداد شاهد تحرکات جدی برای تعیین سکاندار آینده‌ی قوه‌ی مجریه است.



