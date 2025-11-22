فراخوان خمیس خنجر برای انتخاب کاندید رئیس پارلمان

رهبر ائتلاف سیاده خواستار نشست فوری نیروهای پیروز شد و منابع داخلی هدف اصلی را توافق بر سر ریاست پارلمان و سهم‌خواهی در کابینه عنوان کردند

12 ساعت پیش

خمیس خنجر، رهبر ائتلاف سیاده، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از تمامی احزاب و ائتلاف‌های پیروز در انتخابات دعوت کرد تا برای ایجاد یک موضع واحد و فراگیر گرد هم آیند. وی در پیام خود نوشت: «به منظور حفظ وحدت صفوف و بررسی استحقاق‌های مرحله آینده، از همه برادران و رهبران سیاسی دعوت می‌کنیم تا روز یکشنبه در نشستی مشترک شرکت کنند.»

در همین حال، سیف عزاوی، از اعضای ائتلاف سیاده، در گفتگو با کوردستان ۲۴ ماهیت این نشست را شفاف‌سازی کرد و گفت: «این گردهمایی مختص نیروهای سیاسی اهل سنت است و هدف آن گفتگو درباره سهم اهل سنت در دولت آینده و فرآیند سیاسی است.»

عزاوی با اشاره به اینکه پست ریاست پارلمان طبق عرف سیاسی عراق سهم اهل سنت است، افزود: «هنوز هیچ نامزدی به طور رسمی معرفی نشده است، اما ما بر اصول توازن، مشارکت و توافق که پارت دموکرات کوردستان نیز بر آن تأکید دارد، پافشاری می‌کنیم. هدف ما رسیدن به اجماع داخلی برای معرفی یک نامزد واحد است و هیچ وتویی روی شخص خاصی نداریم.»

انتخاب رئیس پارلمان عراق در دوره‌های گذشته همواره با چالش‌های جدی و اختلافات داخلی میان احزاب سنی (مانند تقدم، عزم و سیاده) همراه بوده است. تأکید بر اصول «توافق و توازن» اشاره به نگرانی‌های اهل سنت و کوردها از انحصارطلبی احتمالی اکثریت شیعه در پارلمان و دولت آینده دارد.