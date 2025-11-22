با وجود نامزدی نوری مالکی، ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع سودانی با تکیه بر ۴۶ کرسی پارلمانی، بر ابقای وی در قدرت پافشاری می‌کند

13 ساعت پیش

در حالی که رقابت‌ها برای تصاحب کرسی نخست‌وزیری عراق بالا گرفته است، یکی از اعضای ارشد «ائتلاف سازندگی و توسعه» اعلام کرد که محمد شیاع سودانی، رهبر این ائتلاف، تنها گزینه آن‌ها برای ریاست کابینه آینده است.

قصی محبوبه، عضو این ائتلاف، روز شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴) در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «ما از دو ماه پیش اعلام کرده بودیم که نوری مالکی نامزد حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون است، اما موضع ما تغییر نکرده است.» وی با اشاره به وزن سیاسی ائتلاف متبوعش افزود: «ائتلاف سازندگی و توسعه با کسب یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأی و تصاحب ۴۶ کرسی در ششمین دوره انتخابات پارلمانی، وزنه‌ای غیرقابل انکار است.»



فراخوان برای شفافیت در چارچوب هماهنگی

این عضو ائتلاف سودانی از سایر جریان‌های حاضر در «چارچوب هماهنگی» (شیعیان) خواست تا نامزدهای خود را رسماً معرفی کنند، به‌ویژه احزابی که بیش از ۲۵ کرسی کسب کرده‌اند. این اظهارات واکنشی مستقیم به تصمیم روز شنبه شورای مشورتی حزب الدعوه است که نوری مالکی را به عنوان نامزد رسمی خود معرفی کرد.

انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) با مشارکت ۵۴.۳۵ درصدی در رأی‌گیری عمومی برگزار شد و نتایج اولیه آن در ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) اعلام گردید. محمد شیاع سودانی که پیش‌تر نیز سکان هدایت دولت را در دست داشت، اکنون با چالش جدی از سوی متحدان سابق خود در چارچوب هماهنگی، به‌ویژه نوری مالکی، روبروست که سودای بازگشت به قدرت را دارد.



