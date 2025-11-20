عضو کمیسیون نفت و گاز عراق: سهم شرکت‌های روسی در پروژه‌های اقلیم کمتر از حد نصاب تحریم‌هاست.

19 ساعت پیش

در حالی که تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌های نفتی روسیه، بخش قابل توجهی از تولید نفت در جنوب عراق را با چالش مواجه کرده است، مقامات آگاه از مصونیت صنعت نفت اقلیم کوردستان در برابر این محدودیت‌ها خبر می‌دهند. برآوردها نشان می‌دهد که این تحریم‌ها می‌تواند تا ۹ درصد از کل تولید نفت عراق را مختل کند.

صباح صبحی، عضو کمیسیون نفت و گاز در دوره پنجم پارلمان عراق، روز پنج‌شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با «کوردستان ۲۴» تشریح کرد که چگونه ساختار مالکیت در پروژه‌های نفتی اقلیم، مانع از اثرگذاری این تحریم‌ها شده است.

چالش در جنوب، ثبات در شمال

به گفته این نماینده پارلمان، میدان نفتی عظیم «قرنه ۲» که ظرفیت تولید روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت را دارد، به دلیل حضور شرکت روسی «لوک‌اویل» تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها قرار گرفته است. دولت عراق اکنون در تلاش است تا با جایگزینی سریع شرکت‌های داخلی، از کاهش درآمدهای ملی جلوگیری کند. این در حالی است که واشنگتن با هدف مقابله با نفوذ چین و روسیه، به دنبال تقویت جایگاه شرکت‌های آمریکایی در زیرساخت‌های انرژی منطقه است.

فرمول مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری

صباح صبحی در خصوص وضعیت شرکت‌های روسی فعال در اقلیم کوردستان، از جمله «روس‌نفت»، اطمینان داد که خطری صادرات نفت به بندر جیهان ترکیه را تهدید نمی‌کند. وی توضیح داد: «اگرچه نام شرکت‌هایی مانند روس‌نفت در لیست تحریم‌ها دیده می‌شود، اما طبق قوانین تحریمی، تنها نهادهایی هدف قرار می‌گیرند که سهم مالکیت روسیه در آن‌ها بیش از ۵۰ درصد باشد. از آنجا که سهم شرکت‌های روسی در زیرساخت‌های نفتی اقلیم کوردستان به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است، این تحریم‌ها شامل حال پروژه‌های اقلیم نمی‌شود.»

این تحریم‌ها که بخشی از استراتژی فشار حداکثری غرب بر ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ اوکراین است، قرار است از ابتدای ماه آینده میلادی به طور کامل اجرایی شود.