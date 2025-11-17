صندوق بینالمللی پول: اقتصاد سوریه در مسیر بهبودی قرار گرفته است
هیئت ویژه صندوق بینالمللی پول پس از سفر به دمشق، از برنامهریزی برای مشارکت در بازسازی اقتصاد سوریه خبر داد
یک هیئت ویژه از صندوق بینالمللی پول در پی بازگشت از سفری به سوریه، در بیانیهای ضمن تأکید بر وجود «نشانههای ترمیم و بهبودی» در وضعیت اقتصادی این کشور، از برنامهریزی مفصل برای کمک به دمشق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این هیئت ویژه در پایان سفر چهار روزهی خود به دمشق که هفتهی گذشته اتفاق افتاد، بیانیهای منتشر کرده است. در بیانیهی صندوق بینالمللی پول به طراحی «برنامهای مفصل برای مشارکت» در بازسازی اقتصاد سوریه اشاره شده، اما مشخصاً اسمی از کمک مالی برای سوریه نیامده است.
تغییر مسیر راهبردی سوریه
نزدیک به یک سال از زمانی که بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، در پی نزدیک شدن شورشیان به پایتخت از این کشور گریخت، میگذرد. در این مدت احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، در تصمیمی راهبردی از ایران دور و به آمریکا نزدیک شده تا از این راه مسیر بازسازی زیرساختهای کشور را هموار کند.
در بیانیهی مثبت صندوق بینالمللی پول به «بهبود در نگاه مصرفکنندگان و سرمایهگذاران به حکومت جدید سوریه و بازگشت تدریجی این کشور به بطن اقتصاد منطقه و جهان در پی حذف تحریمها» اشاره شده است. گزارش خوشبینانهی هیئت ویژه این نهاد بینالمللی از چشمانداز اقتصادی سوریه در روزی منتشر شده است که یک نفتکش بزرگ عربستان سعودی حامل ۹۰ هزار تن نفت خام برای مصارف محلی در بندر بانیاس این کشور پهلو گرفت.
در پی پایان جنگ داخلی ۱۴ سالهای که تنها آواری از بزرگترین و مهمترین شهرهای سوریه همچون حلب بر جای گذاشت، اکنون با رفتن بشار اسد، کمکهای راهبردی برای بازسازی این کشور به سوی آن روانه شده است. احمد الشرع، ۴۳ ساله، سال گذشته پس از حملهی برقآسای جنگجویان اسلامگرایش و سرنگونی بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، تنها چند روز بعد در ۸ دسامبر (۱۸ آذر) به قدرت رسید. سوریه از آن زمان با سرعتی سرسامآور از متحدین کلیدی اسد یعنی ایران و روسیه فاصله گرفته و به سمت ترکیه، کشورهای عربی خلیج فارس و واشینگتن حرکت کرده است.
لغو تحریمها و بازگشت به جامعه جهانی
آمریکا، بریتانیا و شورای امنیت سازمان ملل لغو تحریمهای گسترده علیه سوریه را آغاز کردهاند و خود احمد الشرع نیز از فهرست تحریمها خارج شده است. هفتهی گذشته هم وزارت اطلاعرسانی سوریه اعلام کرد که این کشور به ائتلاف بینالمللی تحت رهبری ایالات متحده برای مبارزه با گروه تندرو «دولت اسلامی» (داعش) پیوسته است.
این اعلامیه همزمان بود با دیدار احمد الشرع، رئیسجمهور دورهی انتقالی سوریه، با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید؛ دیداری که او را به نخستین رئیس دولت سوریه از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) بدل کرد. در این دیدار تاریخی، رئیسجمهور آمریکا به رئیسجمهور سوریه وعده داد هر کاری از دستش برمیآید برای موفقیت سوریه انجام دهد.
کمکهای فنی و چشمانداز اقتصادی
در بیانیهی صندوق بینالمللی پول آمده است که کارشناسان این سازمان علاوه بر کمک به تدوین لایحهی بودجهی دولتی سوریه در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴)، به مقامات این کشور در بهبود مدیریت درآمدها، نهایی کردن قانون جدید مالیات و تعیین راهبرد برای تسویهی بدهیهای این کشور کمک فنی ارائه خواهند کرد.
بر اساس برآورد بانک جهانی، ارزش اقتصاد سوریه اکنون حدود ۲۱ میلیارد دلار است، تقریباً برابر با اقتصاد کشورهایی مانند آلبانی و ارمنستان که جمعیتی بسیار کمتر از سوریه دارند. دادههای رسمی سوریه حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی این کشور بین سالهای ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) بیش از نصف شده و اقتصاد کشور بین ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) تا ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) حدود ۸۳ درصد کوچک شده است. سوریه در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) بهعنوان یک کشور کمدرآمد طبقهبندی شد و بر اساس آمار سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ۲۵ میلیون نفری آن زیر خط فقر زندگی میکنند.