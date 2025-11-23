در پی قرار گرفتن «کارتل خورشیدها» در فهرست تروریسم، واشنگتن با اعزام ناوگروه رزمی به کارائیب و تعیین جایزه ۵۰ میلیون دلاری، فشار برای تغییر رژیم در کاراکاس را به اوج رساند

3 ساعت پیش

منابع آگاه در واشنگتن از آغاز فاز جدید و عملیاتی فشارهای ایالات متحده علیه دولت نیکلاس مادورو خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از چهار مقام ارشد آمریکایی، دولت دونالد ترامپ در روزهای آینده سلسله عملیات‌های جدیدی را کلید خواهد زد که هدف نهایی آن، قطع شریان‌های حیاتی دولت مادورو و هموار کردن مسیر برای تغییر ساختار قدرت در ونزوئلا است. هم‌زمان، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) با صدور هشداری فوری، آسمان ونزوئلا را «منطقه پرخطر» اعلام کرد که منجر به لغو پروازهای سه شرکت بزرگ بین‌المللی شد.

دو مقام امنیتی در پنتاگون تأیید کرده‌اند که گزینه‌های روی میز رئیس‌جمهور ترامپ فراتر از تحریم‌های اقتصادی است و شامل «عملیات مخفی» برای تضعیف پایه‌های وفاداری در ارتش ونزوئلا و حتی سناریوی سرنگونی مستقیم مادورو می‌شود. یک مقام ارشد کاخ سفید روز شنبه (۲۲ نوامبر) تصریح کرد: «پرزیدنت ترامپ برای توقف سیل مواد مخدر به خاک آمریکا و اجرای عدالت در قبال عاملان آن، از تمام مؤلفه‌های قدرت ملی استفاده خواهد کرد و هیچ گزینه‌ای، از جمله اقدام نظامی محدود، از روی میز برداشته نشده است.»

تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس پس از آن وارد مرحله بحرانی شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵، «کارتل خورشیدها» (Cartel de los Soles) – شبکه‌ای متشکل از افسران عالی‌رتبه ارتش ونزوئلا – را رسماً به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» نام‌گذاری کرد. واشنگتن مدعی است نیکلاس مادورو رهبری این کارتل را بر عهده دارد و از تجارت مواد مخدر به عنوان ابزاری برای جنگ نامتقارن علیه آمریکا استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اخیراً جایزه برای اطلاعات منجر به دستگیری مادورو را به رقم بی‌سابقه ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ناو هواپیمابر «جرالد فورد» به همراه گروه رزمی خود شامل هفت ناو جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و اسکادران جنگنده‌های اف-۳۵، از ۱۶ نوامبر در آب‌های کارائیب مستقر شده‌اند. اگرچه مأموریت رسمی این ناوگروه «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» اعلام شده، اما حجم آتش و تجهیزات مستقر شده، بسیار فراتر از نیازهای یک عملیات پلیسی است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته تأکید کرد که تروریستی خواندن کارتل خورشیدها، دست ارتش را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مرتبط با مادورو باز می‌گذارد.

نیکلاس مادورو که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در دست دارد، این اقدامات را تلاشی برای «غارت نفت ونزوئلا» خوانده و از آمادگی ارتش و شبه‌نظامیان برای «مقاومت تمام‌عیار» خبر داده است. با این حال، برخی منابع دیپلماتیک از وجود کانال‌های محرمانه گفتگو میان کاراکاس و واشنگتن برای یافتن راهکاری دیپلماتیک خبر می‌دهند.