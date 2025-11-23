موج تعطیلی مدارس در ایران؛ ترکیب سمی آلودگی هوا و آنفلوانزا کلاسها را خالی کرد
افزایش شاخص آلایندهها و شیوع گسترده آنفلوانزای فصلی، منجر به تعطیلی مدارس و دانشگاهها در چندین استان صنعتی و پرجمعیت ایران شد
زمستان زودرس و وارونگی دما در کنار طغیان بیماریهای فصلی، نظام آموزشی ایران را در روزهای ابتدایی آذرماه با اختلال جدی مواجه کرده است. کمیتههای اضطرار آلودگی هوا در استانهای مختلف، با صدور اطلاعیههای جداگانه، از غیرحضوری شدن آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی خبر دادند.
در استان البرز، مهدهای کودک و پیشدبستانیها روز یکشنبه (۲ آذر) تعطیل اعلام شدند. در آذربایجان شرقی، دامنه تعطیلیها گستردهتر بود و علاوه بر مدارس، دانشگاهها و ادارات دولتی در تبریز و شهرهای اقماری آن نظیر اسکو، آذرشهر و شبستر به دلیل غلظت بالای آلایندهها تعطیل شدند.
استانداری اصفهان نیز در تصمیمی مشابه، مدارس و دانشگاههای هفت شهرستان از جمله اصفهان، شاهینشهر و لنجان را برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری غیرحضوری اعلام کرد.
علاوه بر آلودگی هوا، شیوع آنفلوانزا نیز به دغدغهای جدی تبدیل شده است. در استان خراسان رضوی، آموزش و پرورش مشهد و شهرهای نیشابور و تربتحیدریه را به دلیل همزمانی آلودگی هوا و افزایش نرخ ابتلای دانشآموزان به آنفلوانزا تعطیل کرد. در سیستان و بلوچستان نیز، ستاد مدیریت بحران تمامی مدارس پنج شهرستان منطقه سیستان را برای روز یکشنبه غیرحضوری اعلام نمود. این وضعیت در استان مرکزی نیز تکرار شد و مدارس اراک، ساوه و شازند به تعطیلی کشیده شدند.