یک هیئت عالی‌رتبه‌ی امنیتی عراقی و اقلیم کوردستان گزارش نهایی خود را درباره‌ی حمله‌ی اخیر به میدان گازی کورمور به نخست‌وزیر عراق ارائه داده است. بر اساس این گزارش، محل انجام حمله‌ی موشکی مشخص شده، اما عاملان آن شناسایی نشده‌اند

1 ساعت پیش

خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد گزارش داد که ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، در بغداد با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، درباره‌ی حمله‌ی به میدان گازی کورمور دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در روز چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۴ (۳ دسامبر ۲۰۲۵)، دیلان بارزان، خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد، اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی، کمیته‌ی تشکیل‌شده برای تحقیق درباره‌ی حمله‌ی به میدان گازی کورمور، گزارش نهایی خود را به محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، ارائه کرده است. این کمیته شامل وزیر کشور عراق (عبدالامیر الشمری)، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان (ریبر احمد) و رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق بوده است.

بر اساس یک منبع عالی‌رتبه‌ی نظامی، در این گزارش به محل انجام حمله‌ی موشکی اشاره شده که در محدوده‌ی خورماتوو صورت گرفته است، اما عاملان حمله‌ شناسایی نشده‌اند. خبرنگار کوردستان۲۴ همچنین افزود که در منطقه‌ای که حمله‌ از آنجا انجام شده است، گروه‌های مسلحی وابسته به حشد شعبی حضور دارند.

اواخر چهارشنبه شب، ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، میدان گازی کورمور در چمچمال هدف حمله‌ قرار گرفت که منجر به توقف کامل تولید گاز و قطع صادرات گاز به تمامی ایستگاه‌های برق شد. بامداد پنجشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۷ نوامبر ۲۰۲۵)، وزارت‌های برق و منابع طبیعی اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که حمله‌ی موشکی به میدان گازی کورمور باعث توقف کامل انتقال گاز به نیروگاه‌های برق شده است. میدان گازی کورمور بزرگترین میدان تولیدی گاز در عراق است و برای تامین برق اقلیم کوردستان حیاتی است و سوخت حدود ۶۷ درصد از تولید برق منطقه را تامین می‌کند. شرکت‌های دانه‌گاز و کرسنت پترولیوم ۷۰ درصد از سهام این میدان را در اختیار دارند.

دو روز پس از این رویداد، به دستور مستقیم محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، یک هیئت عالی‌رتبه‌ی امنیتی مشترک به ریاست وزیر کشور عراق و وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و رئیس دستگاه اطلاعات عراق به میدان گازی کورمور رسید. هدف اصلی این هیئت، شناسایی هویت مهاجمان و تهیه‌ی گزارشی جامع برای فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح بود. این میدان گازی در سال‌های اخیر بارها هدف حمله‌ قرار گرفته است. روز شنبه، ۸ آذر ۱۴۰۴ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۵)، فعالیت میدان گازی از سر گرفته شد و تولید گاز و پمپاژ برق به تدریج برقرار گردید.