چارچوب هماهنگی شیعه، بزرگترین ائتلاف پارلمانی در عراق، برنامه‌ی کاری نه نامزد برای پست نخست‌وزیری را تصویب کرده است. این ائتلاف بر لزوم داشتن ۲۵ کرسی برای هر جریانی که عهده‌دار این سمت می‌شود، تاکید کرده است

1 ساعت پیش

به گزارش کوردستان۲۴، مشرِق فِریجی، عضو ائتلاف «بازسازی و توسعه» در روز چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۴، اعلام کرد که چارچوب هماهنگی برنامه‌ی کاری ۹ نامزد را برای پست نخست‌وزیری به تصویب رسانده و رهبران درباره‌ی آن گفت‌وگو کرده‌اند.

وی همچنین اشاره کرد که نخست‌وزیر به ۲۵ امتیاز نیاز دارد، بدین معنا که جریانی که این پست را بر عهده می‌گیرد باید حداقل ۲۵ کرسی در پارلمان داشته باشد. در میان اعضای چارچوب هماهنگی، تنها ائتلاف بازسازی و توسعه، ائتلاف دولت قانون و عصائب اهل الحق بیش از این تعداد کرسی را در اختیار دارند. ائتلاف بازسازی و توسعه‌ی محمد شیاع سودانی با ۴۶ کرسی، دولت قانون به رهبری نوری المالکی با ۲۹ کرسی و عصائب اهل الحق با ۲۷ کرسی، در انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) عملکرد قابل توجهی داشتند.

پیش از این، فهد جبوری، از رهبران جریان حکمت ملی، به کوردستان۲۴ گفته بود که کمیته‌ی تعیین نخست‌وزیر با تعدادی از نامزدها مصاحبه کرده است. این بار، چارچوب هماهنگی قبل از انتخاب نامزد، خواسته‌هایی از آن‌ها مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه نامزد باید پنج اولویت اصلی خود را برای اداره‌ی کشور و سپس برنامه‌های خود را برای اجرای آن‌ها همراه با تیم منتخبش ارائه دهد. این رویکرد به این دلیل است که نامزدهای قوی به افراد شایسته تکیه می‌کنند، در حالی که دیگر نامزدها به کسانی که بیشتر در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند، متکی هستند.

چارچوب هماهنگی یک بلوک پارلمانی شیعه‌ی غالب است که پس از نتایج مورد اختلاف انتخابات سال ۲۰۲۱ تشکیل شد. این ائتلاف، متشکل از احزاب طرفدار ایران و گروه‌های مرتبط با نیروهای حشد شعبی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل دولت عراق ایفا می‌کند. پس از استعفای ۷۳ قانونگذار صدر در ژوئن ۲۰۲۲، این چارچوب به بزرگترین بلوک پارلمانی تبدیل شد. هدف آن مذاکره برای یک "بسته‌ی کامل" است که سه نقش اصلی رهبری عراق شامل نخست‌وزیری (شیعه)، ریاست پارلمان (سنی) و ریاست‌جمهوری (کورد) را پوشش دهد.