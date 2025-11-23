وزارت کشور سوریه از کشف ۹۰ هزار قرص مخدر کاپتاگون در حومه دمشق خبر داد؛ اقدامی که در راستای پاکسازی کشور از تجارت مواد مخدر باقی‌مانده از دوران بشار اسد انجام می‌شود

1 ساعت پیش

وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای رسمی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که نیروهای مبارزه با مواد مخدر طی یک عملیات اطلاعاتی در منطقه «التل» در حومه دمشق، موفق به کشف و ضبط ۹۰ هزار قرص روان‌گردان کاپتاگون و دستگیری دو قاچاقچی عمده شده‌اند. این محموله قرار بود در بازارهای محلی توزیع شود.

این عملیات بخشی از کمپین گسترده دولت جدید سوریه برای ریشه‌کن کردن تجارت مواد مخدر است که پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شده است. گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن بود که در دوران جنگ داخلی، تولید و صادرات کاپتاگون به منبع اصلی درآمد ارزی برای رژیم اسد و حلقه نزدیکان او تبدیل شده بود. ماه گذشته نیز نیروهای امنیتی در حمص موفق شدند یکی از بزرگترین محموله‌های قاچاق شامل ۱۱ میلیون قرص کاپتاگون را که از مرز لبنان وارد شده بود، توقیف کنند. دولت انتقالی متعهد شده است که سوریه را از عنوان «نارکو-استیت» (دولت متکی به مواد مخدر) پاکسازی کند.