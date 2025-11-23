دو فرماندهی میدانی حزبالله در اثر حملهی اسرائیل کشته شدند
ارتش اسرائیل با نقض آتشبس شکننده، دو تن از فرماندهان حزبالله را که مشغول سازماندهی مجدد نیروها در جنوب لبنان بودند، هدف قرار داد
تنشها در مرزهای شمالی اسرائیل بار دیگر بالا گرفت. ارتش اسرائیل روز یکشنبه (۲۳ نوامبر ۲۰۲۵) در بیانیهای اعلام کرد که طی یک عملیات دقیق هوایی، «کمال رضا کرنیش»، از فرماندهان ارشد میدانی حزبالله را در منطقه «میفدون» از پای درآورده است. تلآویو مدعی است که این فرمانده در حال بازسازی و سازماندهی مجدد یگانهای رزمی حزبالله در نزدیکی مرز بوده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مسئول ارتباطات نظامی و مالی حزبالله در منطقه «حولا» نیز در حملهای جداگانه کشته شده است. ارتش اسرائیل این اقدامات را پاسخی به «تهدیدات فوری» و نقض تفاهمات امنیتی میان دو طرف دانسته و تأکید کرده است که به عملیات پیشگیرانه برای تضمین امنیت ساکنان شمال اسرائیل ادامه خواهد داد. این حملات در حالی صورت میگیرد که ناظران بینالمللی نسبت به فروپاشی کامل آتشبس و آغاز دور جدیدی از درگیریهای گسترده هشدار میدهند.