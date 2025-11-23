صدور حکم اعدام برای ۱۷ متهم در یمن

دادگاه کیفری صنعا در حکمی کم‌سابقه، ۱۷ نفر را به اتهام همکاری اطلاعاتی با کشورهای خارجی و افشای موقعیت‌های حساس نظامی به اعدام با جوخه آتش محکوم کرد

16 ساعت پیش

منابع خبری در یمن گزارش دادند که دستگاه قضایی وابسته به گروه انصارالله (حوثی‌ها) در صنعا، احکام سنگینی را علیه یک گروه ۱۷ نفره صادر کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی «سبأ» که تحت کنترل این گروه اداره می‌شود، دادگاه تخصصی رسیدگی به جرایم امنیتی، این افراد را به اتهام «جاسوسی و خیانت» مجرم شناخته و حکم اعدام با گلوله را برای تمامی آن‌ها صادر کرده است.

طبق جزئیات منتشر شده در پرونده، اتهام اصلی این افراد جمع‌آوری و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده درباره تحرکات رهبران ارشد، موقعیت‌های راهبردی و انبارهای تسلیحاتی به طرف‌های متخاصم عنوان شده است. دادگاه مدعی است که این «شبکه جاسوسی» با ارائه مختصات دقیق سکوهای پرتاب موشک و مراکز لجستیکی، زمینه را برای حملات هوایی دقیق علیه زیرساخت‌های نظامی و امنیتی فراهم کرده‌اند؛ اقداماتی که طبق ادعای دادگاه، منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و تخریب گسترده تأسیسات شده است.

علاوه بر احکام اعدام، این دادگاه برای یک مرد و یک زن دیگر احکام حبس ۱۰ ساله صادر کرده و یک متهم را نیز از اتهامات وارده تبرئه نموده است. تا لحظه تنظیم این خبر، هویت دقیق محکومان رسانه‌ای نشده است.

صدور احکام اعدام دسته‌جمعی توسط دادگاه‌های تحت کنترل حوثی‌ها در یمن موضوع جدیدی نیست، اما تعداد بالای محکومان در این پرونده قابل توجه است. از زمان تسلط حوثی‌ها بر صنعا در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، این گروه بارها افرادی را به اتهام همکاری با ائتلاف عربی یا جاسوسی برای ایالات متحده و اسرائیل محاکمه کرده است.

نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها نسبت به روند دادرسی در این دادگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و معتقدند که متهمان اغلب از حق دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم هستند. این احکام در حالی صادر می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای در دریای سرخ و باب‌المندب همچنان بر فضای امنیتی یمن سایه افکنده است.