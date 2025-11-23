مکرون در نشست گروه ۲۰: سخنان ژنرال فرانسوی درباره «جنگ در اروپا» تحریف شده است

رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به جنجال‌های اخیر، اظهارات رئیس ستاد ارتش این کشور مبنی بر لزوم آمادگی برای «تلفات انسانی» را ناشی از سوءبرداشت دانست و بر مدیریت روانی جامعه تأکید کرد

15 ساعت پیش

رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به جنجال‌های اخیر، اظهارات رئیس ستاد ارتش این کشور مبنی بر لزوم آمادگی برای «تلفات انسانی» را ناشی از سوءبرداشت دانست و بر مدیریت روانی جامعه تأکید کرد

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در حاشیه‌ی اجلاس سران گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی، تلاش کرد تا فضای ملتهب ناشی از هشدارهای نظامی اخیر در کشورش را آرام کند. وی روز شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴) در یک نشست خبری گفت که سخنان ژنرال «فابیان ماندون» اگرچه از سوی یک مقام مورد اعتماد بیان شده، اما با هدف ایجاد دلهره در جامعه نبوده و تفاسیر نادرستی از آن صورت گرفته است.

این واکنش پس از آن ابراز شد که ژنرال ماندون، هفته‌ی گذشته در جمع شهرداران فرانسه هشداری صریح داد: «نیروهای مسلح باید برای احتمال وقوع جنگ در خاک اروپا آماده باشند.» بخش جنجالی سخنان او جایی بود که تأکید کرد جامعه باید از نظر روانی آمادگی «از دست دادن فرزندانش» را برای دفاع از هویت ملی داشته باشد؛ جمله‌ای که موجی از انتقادات را در محافل سیاسی پاریس برانگیخت.

ژنرال ماندون در مصاحبه‌ای تکمیلی در روز شنبه، ضمن دفاع از موضع خود تصریح کرد که این هشدارها بخشی از سند «بازبینی راهبردی (استراتژیک) ملی ۲۰۲۵» است. بر اساس این سند، فرانسه باید خود را برای یک درگیری بزرگ و پرشدت در همسایگی اروپا در بازه زمانی ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ آماده کند. وی افزود: «ارتش ما متشکل از جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله است و وقتی از آمادگی برای تلفات صحبت می‌کنیم، اشاره به واقعیت‌های میدان نبرد است.»

تغییر لحن مقامات نظامی اروپا ناشی از تحولات ژئوپلیتیک پس از جنگ اوکراین و نگرانی از گسترش جاه‌طلبی‌های روسیه است. پیش از این نیز مقامات ارشد نظامی در آلمان و دانمارک هشدارهای مشابهی را در اکتبر ۲۰۲۵ به پارلمان اروپا داده بودند.

سند راهبردی جدید فرانسه که مورد اشاره ژنرال ماندون است، بر تغییر دکترین نظامی از «مبارزه با تروریسم» (مانند عملیات‌های گذشته در آفریقا) به «جنگ کلاسیک با دولت‌های متخاصم» تمرکز دارد. منتقدان ماکرون معتقدند که دولت با بزرگنمایی خطر جنگ، سعی در توجیه افزایش بودجه‌های نظامی و منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی دارد.