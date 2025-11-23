ابتکار کوهنوردان برای صیانت از میراث طبیعی بوکان

فعالان محیط‌زیست و گروه‌های کوهنوردی در اقدامی نمادین و فرهنگی، با نصب شناسنامه‌های فنی بر فراز کوه‌های منطقه، بر لزوم حفاظت از اکوسیستم و تاریخ مناطق کوردستانی تأکید کردند

15 ساعت پیش

روزهای اخیر شاهد حرکتی متفاوت در ارتفاعات شهرستان بوکان واقع در شرق کوردستان بودیم. جمعی از کوهنوردان و حافظان محیط‌زیست، در اقدامی هماهنگ و با بر تن کردن لباس‌های اصیل کوردی که هم‌رنگ طبیعت و صخره‌های منطقه است، اقدام به نصب تابلوهای شناسایی بر فراز کوه‌های منطقه «گورکایتی» کردند.

به گزارش کوردستان٢٤ ، این کنشگران هدف از این اقدام را فراتر از یک نام‌گذاری ساده عنوان کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که کوه‌های کوردستان دارای هویت تاریخی و جغرافیایی منحصر‌به‌فردی هستند که باید برای گردشگران خارجی، افراد ناآشنا به منطقه و به‌ویژه نسل‌های آینده حفظ و معرفی شود.

کامیل سلیم‌پور، از کوهنوردان باسابقه‌ی منطقه، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کرد: «انگیزه‌ی اصلی ما از نصب این تابلوها، پاسداری از محیط‌زیست و تثبیت هویت این کوه‌هاست. امید داریم که فرزندان و نسل‌های بعدی ما، با درک این ارزش‌ها، حافظان امین‌تری برای طبیعت و کوهستان‌هایمان باشند.»

"چیا احمدی"، عضو گروه کوهنوردی بوکان نیز با تأکید بر اصالت تاریخی این ارتفاعات اظهار داشت: «نصب تابلو به معنای هویت‌بخشی جدید نیست، چرا که این کوه‌ها در طول تاریخ نام و نشان خود را داشته‌اند؛ بلکه ما وظیفه داریم از این هویت پاسداری کنیم تا به فراموشی سپرده نشود.»

پیشینه و چالش‌های زیست‌محیطی

یکی از قله‌هایی که در این طرح شناسنامه‌دار شد، کوه «قره‌قایه» است. این کوه با ارتفاع ۲۱۹۸ متر در جنوب غربی بوکان و در حدفاصل روستاهای «کانی دراز» و «شیخ چوپان» واقع شده است.

فعالان مدنی هشدار می‌دهند که اکوسیستم این مناطق کوردستانی با تهدیدات جدی روبروست. فعالیت‌های معدنی نظیر معدن طلای سقز و جاده‌سازی‌های غیراصولی و بیش از حد، نه‌تنها چهره‌ی بکر طبیعت را مخدوش کرده، بلکه منابع آبی و زیست‌بوم منطقه را در معرض خطر قرار داده است. پیش‌ازاین نیز تلاش‌هایی برای نصب تابلو انجام شده بود که توسط افراد ناشناس تخریب گردید، اما کوهنوردان بر تداوم این «وظیفه ملی» اصرار دارند.

جلال نوازاد، مسئول انجمن محیط‌زیستی «چیای سبز» سقز و پیره هلو، مسئول گروه کوهنوردی «هلوی» سقز نیز ضمن استقبال از این طرح، بر لزوم شناخت دقیق توپوگرافی منطقه و تبدیل شدن فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست به بخشی از سبک زندگی شهروندان تأکید کردند.