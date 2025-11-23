پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با دیپلمات ارشد اماراتی در اربیل، بر نگاه مثبت و دوستانه‌ی مردم کوردستان به امارات متحده عربی و گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد

14 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز یکشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۴ (۲۳ نوامبر ۲۰۲۵)، در صلاح‌الدین (پیرمام)، میزبان «احمد حسن احمد سلیمان شحی»، سرکنسول جدید امارات متحده عربی در اربیل بود.

در این نشست دیپلماتیک، سرکنسول امارات ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رهبری کشورش، برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات اخیر را به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که نتایج این فرآیند سیاسی به ثبات و پیشرفت بیشتر عراق و منطقه منجر شود.

نماینده دیپلماتیک ابوظبی با ستایش از روند توسعه و شکوفایی در اقلیم کوردستان، پیام روشن کشورش را برای تعمیق روابط دوجانبه ابلاغ کرد. وی تصریح کرد: «امارات متحده عربی مصمم است سطح همکاری‌های خود با اقلیم کوردستان را در حوزه‌های کلیدی نظیر اقتصاد، تجارت، فناوری اطلاعات و کشاورزی ارتقا دهد.»

پرزیدنت بارزانی نیز ضمن خوش‌آمدگویی و آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید، خاطرنشان کرد: «ملت کوردستان همواره نگاهی مثبت و برادرانه به امارات داشته‌اند و ما از هرگونه ابتکار برای گسترش این روابط راهبردی استقبال می‌کنیم.»

در بخش دیگری از این دیدار، طرفین به بررسی آخرین تحولات سیاسی عراق و چالش‌های امنیتی در خاورمیانه پرداختند.

شایان ذکر است که امارات متحده عربی و اقلیم کوردستان طی سال‌های اخیر روابط اقتصادی رو به رشدی داشته‌اند و شرکت‌های اماراتی در بخش‌های انرژی و زیرساختی اقلیم حضور فعالی دارند.