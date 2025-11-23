کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق، با انتقاد شدید از بایکوت هیئت پارلمانی اعزامی به زندان ایمرالی توسط حزب متبوعش، این اقدام را پشت کردن به «فرآیند برادری» و نادیده گرفتن مسئولیت تاریخی دانست

11 ساعت پیش

تصمیم جنجالی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) مبنی بر عدم مشارکت در هیئت پارلمانی ویژه‌ی دیدار با عبدالله اوجالان، موجی از انتقادات داخلی و خارجی را علیه رهبری فعلی این حزب برانگیخته است. در تازه‌ترین واکنش، کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر سابق این حزب، سکوت خود را شکست و با ادبیاتی تند، سیاست‌های کنونی حزب را به چالش کشید.

قلیچ‌داراوغلو در پیامی ویدئویی با تأکید بر اهمیت حیاتی مشارکت در روند صلح اظهار داشت: «جه‌هه‌په‌ باید در این مسیر پیشگام می‌شد، نه اینکه خود را کنار بکشد. فرآیندی که اکنون در جریان است، تلاشی برای تحکیم برادری و وحدت ملی است. شایسته نیست حزبی با قدمت ما در چنین رویداد ملی و راهبردی، نقش تماشاچی داشته باشد یا از مسئولیت فرار کند.»

وی با یادآوری پایگاه اجتماعی حزب افزود: «میلیون‌ها شهروند ترکیه امیدهای خود را به جه‌هه‌په‌ گره زده‌اند. رفتار خلاف این انتظارات و دوری گزیدن از راه‌حل‌های دموکراتیک، خطایی نابخشودنی است.»

هم‌زمان، تولای حاتیم‌اوغولاری، رئیس مشترک «دم پارتی» (DEM Parti)، ضمن ابراز تأسف از رویکرد اپوزیسیون اصلی، موضع جه‌هه‌په‌ را «نگران‌کننده» توصیف کرد. وی با فراخواندن تمامی جریان‌های سیاسی به استفاده از این فرصت گفت: «هر هزینه‌ای که داشته باشد، ما ناچاریم این فرصت تاریخی را با صلحی شرافتمندانه و راهکاری دموکراتیک به سرانجام برسانیم. هیچ‌کس حق ندارد از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. امیدواریم این تصمیمات به صلحی پایدار منجر شود.»

این تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که کمیسیون ویژه‌ی پارلمان ترکیه روز جمعه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴)، با اکثریت آرا تصویب کرد که هیئتی رسمی برای دیدار و گفتگو با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پارت کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، عازم جزیره‌ی ایمرالی شود.

در این رأی‌گیری تاریخی، نمایندگان حزب حاکم (AKP)، حزب حرکت ملی (MHP) و دم پارتی رأی مثبت دادند، اما ۱۱ عضو حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در کمیسیون، از شرکت در رأی‌گیری و عضویت در هیئت اعزامی خودداری کردند.

«دم پارتی» با صدور بیانیه‌ای رسمی، تصویب این دیدار را «گامی تاریخی» برای پایان دادن به دهه‌ها منازعه و درد و رنج توصیف کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «گشودن کانال‌های گفتگو و برقراری ارتباط شفاف در ایمرالی، دروازه‌ای بی‌نظیر برای حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی کورد و دموکراتیزه کردن ترکیه خواهد بود.»

ناظران سیاسی معتقدند این تحولات که در ادامه‌ی طرح «حق امید» دولت باغچلی و چراغ سبز اردوغان در اواخر سال ۲۰۲۴ شکل گرفته، جدی‌ترین تلاش برای احیای روند صلح در یک دهه‌ی اخیر محسوب می‌شود.