سازمان هواشناسی با اعلام وضعیت هشدار برای تهران و هفت شهر صنعتی دیگر، از تداوم انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا تا اواسط هفته جاری خبر داد

7 ساعت پیش

شاخص‌های سنجش کیفیت هوا در ایران بار دیگر زنگ خطر را برای سلامت عمومی به صدا درآورده‌اند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های دریافتی از ایستگاه‌های پایش، هوای تهران در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار گرفته و کلان‌شهرهای اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و مشهد نیز شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه می‌کنند.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده است که میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون فراتر از حد مجاز رفته و با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، این وضعیت در روزهای پیش‌رو تشدید خواهد شد.

گسترش دامنه آلودگی و پدیده وارونگی دما

سازمان هواشناسی کشور روز یکشنبه ۲ آذر (۲۳ نوامبر ۲۰۲۵) با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش قابل‌توجه غلظت آلاینده‌های جوی و وقوع پدیده وارونگی دما (اینورژن) هشدار داد. طبق این گزارش، سکون نسبی جو و عدم وزش باد مؤثر باعث شده تا آلودگی در لایه‌های پایینی جو حبس شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، روند آلودگی به شرح زیر خواهد بود:

- روز یکشنبه ۲ آذر (۲۳ نوامبر): تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد، تبریز، ارومیه و اهواز.

- روز دوشنبه ۳ آذر (۲۴ نوامبر): تداوم آلودگی در تهران، کرج، اراک، اصفهان، تبریز، ارومیه و اهواز.

- روز سه‌شنبه ۴ آذر (۲۵ نوامبر): وضعیت ناسالم در تهران، کرج، اراک، اصفهان، تبریز و اهواز.

- روز چهارشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر): ادامه شرایط بحرانی در تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد و اهواز.

علاوه بر کلان‌شهرها، گزارش‌های میدانی از شهرهایی نظیر همدان و اردبیل نیز نشان‌دهنده کاهش کیفیت هوا و غبارآلود بودن آسمان است، هرچند شدت آن نسبت به مراکز صنعتی کمتر گزارش شده است.

بحران آلودگی هوا در کلان‌شهرهای ایران، به‌ویژه در نیمه دوم سال، به یک چالش زیست‌محیطی مزمن تبدیل شده است. پدیده وارونگی دما در فصل‌های سرد، همراه با منابع آلاینده متحرک (خودروها و موتورسیکلت‌ها) و منابع ثابت (نیروگاه‌ها و صنایع)، موجب می‌شود شاخص کیفیت هوا (AQI) برای روزهای متوالی در سطوح خطرناک باقی بماند. کارشناسان محیط‌زیست بارها بر لزوم اجرای دقیق قانون هوای پاک و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرده‌اند.