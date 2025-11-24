واکنش تند تهران به ترور فرمانده ارشد حزبالله
در پی حمله هوایی اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت و جان باختن «هیثم طباطبایی»، وزارت امور خارجه ایران این اقدام را نقض آشکار آتشبس خواند؛ همزمان وزیر دفاع اسرائیل بر تداوم عملیاتهای پیشگیرانه تأکید کرد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵)، حمله هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی بیروت را که منجر به جان باختن «هیثم علی طباطبایی»، از فرماندهان بلندپایه نظامی حزبالله شد، بهشدت محکوم کرد. دستگاه دیپلماسی ایران این اقدام را «نقض فاحش» توافق آتشبس میان لبنان و اسرائیل و تعرضی آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان توصیف کرده است.
در بیانیه رسمی تهران آمده است که جامعه جهانی باید نسبت به «پاسخگو کردن و مجازات آمران و عاملان این جنایت جنگی» اقدام کند. ایران همچنین از سکوت مجامع بینالمللی، بهویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر آنچه «نقض مکرر آتشبس» خوانده، ابراز نگرانی عمیق کرده است.
ارتش اسرائیل تأیید کرده است که جنگندههای نیروی هوایی این کشور روز یکشنبه طی عملیاتی دقیق در حومه بیروت، هیثم طباطبایی را هدف قرار دادهاند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با «موفق» خواندن این عملیات اعلام کرد: «سیاست ما شفاف است؛ اجازه نخواهیم داد حزبالله توان نظامی خود را بازیابی کند و تهدیدی متوجه شهروندان اسرائیل شود.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل نیز با اتخاذ موضعی سختگیرانه اظهار داشت: «ما دست هر کسی را که قصد حمله به ما داشته باشد قطع خواهیم کرد. بازگشت به معادلات امنیتی پیش از ۷ اکتبر دیگر امکانپذیر نیست.» او تأکید کرد که تلآویو برای اجرای مفاد توافقنامهها و رفع تهدیدات از خاک لبنان، سیاست «اعمال زور» را ادامه خواهد داد.
به گفته مقامات لبنانی، در جریان این حمله هوایی علاوه بر طباطبایی، چهار تن دیگر نیز جان خود را از دست دادهاند. حزبالله لبنان با صدور بیانیهای ضمن تأیید جان باختن این فرمانده ارشد و همراهانش، بر ادامه مسیر مقاومت تأکید کرد.
این پنجمین حمله هوایی به ضاحیه جنوبی بیروت پس از اجرایی شدن توافق آتشبس در نوامبر ۲۰۲۴ محسوب میشود. مقامات بیروت، اسرائیل را به نقض مکرر این توافق و اشغال پنج نقطه راهبردی در جنوب لبنان متهم میکنند. رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، پیشتر هشدار داده بود که تحرکات نظامی اسرائیل مانع از استقرار کامل نیروهای ارتش لبنان در نوار مرزی شده است.
هیثم علی طباطبایی، معروف به «ابوعلی طباطبایی»، از چهرههای کلیدی و فرماندهان میدانی حزبالله بود که سابقه فرماندهی نیروهای ویژه این گروه در سوریه و یمن را در کارنامه داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ نام او را در فهرست تروریستهای جهانی قرار داده و برای اطلاعات منجر به دستگیری او جایزه تعیین کرده بود.
توافق آتشبس میان اسرائیل و لبنان که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۷ آذر ۱۴۰۳) اجرایی شد، با هدف پایان دادن به درگیریهای خونین یکساله منعقد گردید؛ اما تداوم حملات هدفمند و عدم عقبنشینی کامل نیروها، پایداری این توافق را در هالهای از ابهام قرار داده است. طبق آمار وزارت بهداشت لبنان، پس از اعلام آتشبس تاکنون بیش از ۳۳۱ نفر در حملات پراکنده جان باختهاند.