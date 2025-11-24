حمله انتحاری به مقر نیروهای مرزبانی در پیشاور؛ ۳ مأمور پلیس جان باختند

انفجار انتحاری در ورودی پایگاه نیروهای سپاه مرزی در شمال غرب پاکستان منجر به کشته و زخمی شدن چندین نیروی امنیتی شد؛ مهاجمان بعدی پیش از اقدام از پای در آمدند

7 ساعت پیش

منابع امنیتی در پاکستان از وقوع یک حمله انتحاری مرگبار در شهر پیشاور واقع در ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. این حادثه بامداد روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵) در مقابل یکی از مقرهای اصلی نیروهای سپاه مرزی (Frontier Corps) رخ داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از میان سعید، از فرماندهان ارشد پلیس پیشاور، یک عامل انتحاری با نزدیک شدن به ورودی پایگاه، جلیقه انفجاری خود را در میان مأموران منفجر کرد. بر اثر این انفجار شدید، دست‌کم سه مأمور پلیس فدرال جان خود را از دست دادند و چهار تن دیگر با جراحات مختلف به مراکز درمانی منتقل شدند.

مقامات پلیس اعلام کردند که این حمله بخشی از یک عملیات هماهنگ‌شده بود. پس از انفجار نخست، نیروهای امنیتی حاضر در محل با هوشیاری وارد عمل شده و طی یک درگیری مسلحانه، دو مهاجم دیگر را که قصد نفوذ یا انجام عملیات انتحاری داشتند، هدف قرار داده و از پای درآوردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و هویت مهاجمان نیز در دست بررسی است.

ایالت خیبر پختونخوا و شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان، به دلیل هم‌مرز بودن با افغانستان، همواره یکی از کانون‌های اصلی فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی از جمله «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) بوده‌اند. نیروهای سپاه مرزی و پلیس پاکستان در سال‌های اخیر بارها هدف حملات انتحاری و کمین‌های مسلحانه قرار گرفته‌اند. افزایش این حملات پس از تحولات سیاسی در افغانستان، چالش‌های امنیتی اسلام‌آباد را در مناطق قبایلی دوچندان کرده است.