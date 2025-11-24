در پی کشته‌شدن یکی از فرماندهان ارشد نظامی حزب‌الله در حمله هوایی به ضاحیه، یسرائیل کاتز بر تداوم سیاست «مشت آهنین» و عدم بازگشت به شرایط پیش از اکتبر ۲۰۲۳ تأکید کرد

6 ساعت پیش

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تحولات اخیر و تشدید تنش‌ها در مرزهای شمالی، با لحنی تند و هشدارآمیز اعلام کرد که تل‌آویو هیچ‌گونه تهدیدی را که از خاک لبنان متوجه امنیت این کشور باشد، تحمل نخواهد کرد.

به گزارش بخش بین‌الملل، کاتز روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ (۲۳ نوامبر ۲۰۲۵) در بیانیه‌ای رسمی تصریح کرد: «سیاست ما کاملاً شفاف است؛ دست هر کسی را که به قصد ضربه زدن به اسرائیل بلند شود، قطع خواهیم کرد.» وی با اشاره به هماهنگی کامل با نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، افزود که اسرائیل مصمم است توافقات امنیتی را نه تنها در لبنان، بلکه در هر نقطه‌ی دیگری با قدرت اجرا کند و اجازه نخواهد داد وضعیت امنیتی به دوران پیش از ۷ اکتبر بازگردد.

هدف‌گیری مهره کلیدی حزب‌الله

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ارتش اسرائیل تأیید کرده است در یک عملیات دقیق هوایی در روز یکشنبه، «هیثم علی طباطبایی»، مشهور به «ابو علی طباطبایی»، از فرماندهان برجسته‌ی نظامی حزب‌الله را در جنوب بیروت هدف قرار داده است.

منابع اطلاعاتی و رسانه‌های اسرائیلی، از جمله «یدیعوت آحارونوت»، طباطبایی را یکی از ارکان اصلی ساختار نظامی حزب‌الله و فرمانده نیروهای ویژه این گروه معرفی کرده‌اند. وی که پیش‌تر فرماندهی یگان رضوان و عملیات‌های حزب‌الله در سوریه و یمن را بر عهده داشت، از سال ۲۰۱۶ در فهرست تحریم‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود. حذف فیزیکی او ضربه‌ای راهبردی به بدنه فرماندهی این گروه محسوب می‌شود.

شکنندگی آتش‌بس یک‌ساله

این تشدید تنش‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که حدود یک سال از توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل (نوامبر ۲۰۲۴) می‌گذرد؛ توافقی که اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض فروپاشی است. مقامات بیروت، ارتش اسرائیل را به نقض مکرر حریم هوایی و زمینی لبنان متهم می‌کنند و گزارش‌ها حاکی از ادامه عملیات نیروهای اسرائیلی در پنج محور در داخل خاک لبنان است.

از سوی دیگر، ژنرال جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان، هم‌زمان با سالگرد استقلال این کشور، نسبت به وضعیت موجود ابراز نگرانی کرد. وی حضور مداوم نیروهای اسرائیلی و تداوم حملات را مانعی جدی بر سر راه استقرار کامل ارتش لبنان در مناطق مرزی و اعمال حاکمیت ملی دانست.