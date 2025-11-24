دولت اقلیم کوردستان با همکاری متا «سرویس خدمات خبری» راهاندازی کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – در اقدامی پیشگامانه برای افزایش شفافیت و توسعه سازوکارهای ارتباطی دولت، اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان از راهاندازی برنامه نوآورانه «سرویس خدمات خبری» خود خبر داد.
«سرویس خدمات خبری» که برای اولین بار در اقلیم کوردستان با همکاری (متا) طراحی شده است، یک پلتفرم ارتباطی مستقیم است که با هدف ارائه آخرین اطلاعات و دادههای رسمی به روزنامهنگاران، سازمانهای رسانهای، دانشگاهیان و محققان طراحی شده است.
«سرویس خدمات خبری» با هدف دسترسی فوری و سازمانیافته به تمام فعالیتها، سیاستها و برنامههای دولت ایجاد شده است. محتوا مستقیما به شمارههای واتساپ ثبتشده مشترکین ارسال میشود و تحویل سریع و موثر اطلاعات را تضمین میکند.
مطالب ارسالی شامل موارد زیر خواهد بود:
- اطلاعات دقیق در مورد طرحهای دولتی.
- گزارشهای دورهای (سالانه و ششماهه) با ارائه ارقام و آمار در مورد فعالیتها و دستاوردهای دولت.
- بیانیههای هفتگی صادر شده از جلسات کابینه و هرگونه بیانیه مهم یا فوری دیگر.
- فایلهای چندرسانهای با کیفیت بالا، شامل ویدیوها، عکسها و طرحهای گرافیکی آماده.
دکتر جوتیار عادل، رئیس اداره رسانه و اطلاعرسانی، امروز دوشنبه ۲۴ نوامبر در مراسم معرفی پلتفرم «سرویس خدمات خبری»، اظهار داشت:«ما معتقدیم که دسترسی کامل و دقیق به اطلاعات، سنگ بنای ایجاد اعتماد و تقویت رابطه بین دولت و رسانهها و جوامع دانشگاهی است.»
وی افزود: «ابتکار سرویس خدمات خبری، صرفا یک ابزار فناوری نیست، بلکه تعهدی از سوی دولت ما برای اجرای بالاترین استانداردهای شفافیت و ارتباط موثر است. همکاری ما با (متا) در این طرح بینظیر، تعهد ما را به اتخاذ جدیدترین فناوریها برای خدمت به شهروندان و روزنامهنگارانمان در اقلیم کوردستان نشان میدهد.»
اداره رسانه و اطلاعرسانی از همه روزنامهنگاران، سازمانهای رسانهای و محققان دانشگاهی که علاقهمند به پیوستن به این سرویس هستند، دعوت میکند تا با رابطی که اطلاعات او در این بیانیه ارائه شده است، تماس بگیرند.
درباره اداره رسانه و اطلاعرسانی:
اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان مسئول سازماندهی و توسعه سیاستهای رسانهای دولت، تضمین جریان شفاف و دقیق اطلاعات و تقویت ارتباط بین نهادهای دولتی و عموم مردم است.
