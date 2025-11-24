تسهیلات سازمان گردشگری اقلیم کوردستان برای افرادی که مایلند به عنوان راهنمای تور فعالیت کنند
اربیل (کوردستان٢٤) – سازمان گردشگری اقلیم کوردستان اعلام کرد به کسانی که مایل به تبدیل شدن به یک راهنمای تور هستند، آموزشهای لازم را ارائه داده و گواهینامه معتبر را صادر میکند.
ابراهیم عبدالمجید، سخنگوی سازمان گردشگری، اظهار داشت که روند استخدام راهنمایان تور از قبل آغاز شده است. شرط اصلی برای همه متقاضیان این بود که فارغالتحصیل رشته گردشگری باشند و علاوه بر زبان کوردی، بر زبان دیگری نیز مسلط باشند.
او به کوردستان24 گفت که پس از دریافت تمام رزومهها و انجام مصاحبه با متقاضیان، مشخص شد که هیچ یک از آنها معیارهای لازم را ندارند. بنابراین، سازمان از ادارات مربوطه درخواست کرد که هر کسی را که مایل به تبدیل شدن به یک راهنمای تور است، بپذیرند و سازمان آموزشهای لازم را ارائه داده و گواهینامه معتبر را صادر میکند.
عبدالمجید اظهار داشت که رویهها در تمام دفاتر و شرکتهای گردشگری سادهسازی خواهد شد و تلاشهایی برای فراهم کردن فرصتهای شغلی برای کسانی که مایل به کار به عنوان فریلنسر هستند، انجام خواهد شد.
کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، به ریاست مسرور بارزانی، اهمیت قابل توجهی به بخش گردشگری داده و طرحهای راهبردی گردشگری بسیاری را راهاندازی کرده است.
سازمان گردشگری ۸۰ طرح بزرگ گردشگری را اجرا کرد که علاوه بر مزایای گردشگری، به ایجاد بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی کمک کرد که ۸۰ درصد آنها محلی بودند.
طرحهای سدسازی و جادهسازی نیز از جمله برجستهترین گامهایی بودند که به تقویت گردشگری در اقلیم کوردستان کمک کردند.
