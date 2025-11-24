هوگر زیباری:هدف اصلی این طرح آمادهسازی زنان از نظر تحصیلی و حرفهای است
اربیل (کوردستان٢٤) – به عنوان بخشی از برنامه دولت اقلیم کوردستان برای توانمندسازی زنان و افزایش مشارکت آنها در مناصب تصمیمگیری، وزارت امور داخلی در حال اجرای یک طرح ویژه برای آموزش ۱۰۰ زن برای مناصب رهبری و مناصب ارشد است.
این طرح با عنوان «آموزش ۱۰۰ زن برای ارتقای تواناییهای آنها در مناصب دولتی» اخیرا مرحله نهایی خود را در استان دهوک به پایان رساند، جایی که ۳۱ زن در یک دوره پنج روزه شرکت کردند.
این پس از شرکت ۶۹ زن از استانهای اربیل، سلیمانیه و حلبچه در همان دوره بود که شامل دروس نظری و عملی در مورد مفاهیم مدرن رهبری و توسعه انسانی بود.
هوگر زیباری، نماینده وزارت امور داخلی، به کوردستان24 گفت که هدف اصلی این طرح آمادهسازی زنان از نظر تحصیلی و حرفهای است تا بتوانند در آینده مناصب دولتی بالاتر و تاثیرگذارتری را به دست آورند. خدیجه محمد، که به مدت ۱۲ سال مدیر راهداری در دهوک بوده و الگویی موفق محسوب میشود، به نوبه خود توضیح داد که زنان توانایی مدیریت و موفقیت در مناصب بالاتر را دارند.
شرکتکنندگان در دوره آموزشی نیز از این طرح ابراز رضایت و تاکید کردند که اعتماد به نفس آنها را افزایش میدهد و آنها را تشویق میکند تا نقش بیشتری در خدمت به جوامع خود ایفا کنند.
این طرح با همکاری سازمانهای محلی و بینالمللی، از جمله مرکز فناوری و آموزش اروپا (ETTC) اجرا میشود و بخشی از راهبرد دولت برای گسترش نقش زنان در امور اداری و سیاسی در اقلیم کوردستان است.
ب.ن