دیدار نچیروان بارزانی با مسئولان و فارالتحصیلان مدرسه تربیت کادر حزبی پارت دموکرات کوردستان
اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان تاکید کرد که مدرسه تربیت کادر حزبی، از آغاز قیام تاکنون به طور مداوم در هر شرایطی به آموزش کادرها ادامه داده است.
پارت دموکرات کوردستان، امروز دوشنبه ۲۴ نوامبر در بیانیهای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، معاون رئیس این حزب، با فارغالتحصیلان، مسئولان و کارکنان بیستمین دوره آموزشی مدرسه تربیت کادر حزبی پارت دموکرات، دیدار کرده است.
در این دیدار، نچیروان بارزانی به دانشجویان به خاطر پذیرش در این مدرسه تبریک گفت و از نقش آن به عنوان یکی از برجستهترین و مهمترین نهادهای پارت دموکرات کوردستان که از آغاز قیام تاکنون به طور مداوم در هر شرایطی به آموزش کادرها ادامه است، تقدیر کرد.
نچیروان بارزانی همچنین در مورد اهمیت جایگاه کادرهایی که نماینده حزب در میان مردم و تودهها هستند و ستون فقرات و نیروی حیاتی فعالیت و سازمانهای حزب محسوب میشوند، صحبت کرد.
در همین راستا، او بر لزوم همگامی کادرها با ایدهها و تحولات معاصر و پایبندی به نظم حزبی تاکید کرد.
نچیروان بارزانی توضیح داد که این حزب با دورههای سختی روبرو بوده است، اما پس از گذشت بیش از ۷۹ سال، همچنان قویترین و بزرگترین حزب است و این گواه بر پویایی آن است.
وی افزود:«در عین حال، پارت دموکرات کوردستان زنده خواهد ماند و با اعضای متعهد و توانمند خود به پیش خواهد رفت.»
فارغالتحصیلان، مسئولان و هیئت مدیره مدرسه نیز از حمایت نچیروان بارزانی قدردانی کردند و بر تعهد خود به ادامه میراث اندیشه و رویکرد ماندگار مصطفی بارزانی، رهبر جنبش رهاییبخش کورد، در خدمت به مردم و ملت تاکید کردند.
نچیروان بارزانی از مدرسه و اعضای هیئت علمی آن به خاطر تلاشهای فداکارانهشان قدردانی کرد.
ب.ن