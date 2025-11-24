دیدار هیئت پارلمانی ترکیه با عبدالله اوجالان در امرالی

هیئتی متشکل از نمایندگان احزاب مخالف و حاکم ترکیه، در اقدامی بی‌سابقه برای دیدار با رهبر زندانی پ‌ک‌ک راهی امرالی شدند؛ محتوای این مذاکرات تا یک دهه محرمانه باقی خواهد ماند

4 ساعت پیش

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که صبح روز دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴)، بالگرد حامل اعضای «کمیسیون صلح و وفاق ملی» پارلمان ترکیه، استانبول را به مقصد جزیره‌ی امرالی ترک کرد.

مأموریت این هیئت، دیدار مستقیم با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) است؛ دیداری که می‌تواند نقطه‌ی عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب شود.

ترکیب هیئت و دستور کار مذاکرات

آنچه این سفر را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌کند، ترکیب سیاسی اعضای هیئت است. گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت از «دم پارتی» (حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها)، فتی یلدیز از حزب حرکت ملی (MHP) و حسین یایمان از حزب عدالت و توسعه (AKP) در کنار یکدیگر عازم این مأموریت شده‌اند. حضور نماینده‌ی حزب ملی‌گرای MHP در این هیئت، نشان‌دهنده‌ی تغییرات بنیادین در رویکرد سیاسی آنکارا نسبت به مسئله‌ی کورد است.

طبق توافقات صورت گرفته، مشروح مذاکرات این دیدار که حول محورهایی همچون خلع سلاح پ‌ک‌ک، ابتکارات نوین صلح و تدوین چارچوب‌های قانونی برای حل مناقشات می‌چرخد، به عنوان «اسناد طبقه‌بندی شده» تلقی شده و تا ۱۰ سال آینده منتشر نخواهد شد.

پیشینه‌ی تصمیم‌گیری در پارلمان

مجوز این دیدار تاریخی در جلسه‌ی روز جمعه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) صادر شد. کمیسیون وفاق ملی پارلمان ترکیه پس از ساعت‌ها بحث و جدل فشرده، سرانجام با ۳۲ رأی موافق در برابر تنها ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، با اعزام این هیئت به زندان امرالی موافقت کرد. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که عبدالله اوجالان در این دیدار، دیدگاه‌های خود را درباره‌ی پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه و نقشه‌ی راه سیاسی جدید با نمایندگان پارلمان در میان خواهد گذاشت.