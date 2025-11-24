فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه ضمن تأیید وجود ارتباطات غیرمستقیم با ترکیه، از آمادگی خود برای سفر به ترکیه و دیدار با اوجالان جهت پیشبرد صلح در مناطق کوردستانی سوریه خبر داد

4 ساعت پیش

مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، در مصاحبه‌ای اختصاصی پرده از جزئیات روابط با آنکارا برداشت و تأکید کرد که مقامات ترکیه نباید از حضور نمایندگان روژآوا در مذاکرات صلح هراس داشته باشند، چرا که این امر مستقیماً به ثبات منطقه کمک خواهد کرد.

عبدی با اشاره به وضعیت فعلی روابط میان اداره‌ی خودگردان و دولت ترکیه اظهار داشت: «اگرچه هنوز توافق‌نامه‌ی رسمی امضا نشده است، اما کانال‌های ارتباطی میان ما و آنکارا باز است و تبادل دیدگاه‌ها درباره‌ی آینده‌ی سوریه جریان دارد.» وی افزود که نیروهای دموکراتیک سوریه نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کنند، اما متقابلاً نگرانی‌های جدی در خصوص مناطق اشغال‌شده و آوارگان کورد دارند که باید از طریق دیپلماسی حل‌وفصل شود.

نقش کلیدی امرالی در صلح سوریه

فرمانده‌ی کل هسد با استقبال از روند جدید صلح در ترکیه، تأثیر آن را بر وضعیت شمال و شرق سوریه حیاتی توصیف کرد. وی تصریح کرد: «آتش‌بس فعلی ما با ارتش ترکیه، نتیجه‌ی مستقیم همین فضای گفت‌وگو است. اگر روند صلح در ترکیه به نتیجه برسد، سایه‌ی جنگ برای همیشه از سر مناطق ما برداشته خواهد شد.»

مظلوم عبدی همچنین فاش کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی از هیئت‌های بازدیدکننده، عبدالله اوجالان شخصاً خواستار حضور نمایندگان روژآوا در مذاکرات امرالی شده است. عبدی در این باره گفت: «ما هیچ مشکلی برای سفر به ترکیه نداریم. اگر حضور ما در آنجا به حل بحران و برقراری صلح کمک می‌کند، با دیدگاه مثبت آماده‌ی انجام آن هستیم.»

چشم‌انداز سوریه‌ی غیرمتمرکز

بخش دیگری از سخنان عبدی به آینده‌ی سیاسی سوریه اختصاص داشت. وی با رد اتهامات تجزیه‌طلبی، بر الگوی «سوریه‌ی غیرمتمرکز» تأکید کرد و گفت: «ما به دنبال امر محال نیستیم. هدف ما حفظ دستاوردهای تمام ساکنان منطقه اعم از کورد و عرب است تا بتوانند نمایندگان نظامی و اداری خود را انتخاب کنند. این مدل نه تنها باعث تجزیه نمی‌شود، بلکه سوریه‌ی یکپارچه را قدرتمندتر خواهد کرد.»