رایزنی پرزیدنت بارزانی با عزت شابندر پیرامون آیندهی سیاسی عراق
در دیدار رهبر بلندپایهی کورد با سیاستمدار برجستهی عراقی، نتایج انتخابات اخیر و سناریوهای تشکیل دولت آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴)، در صلاحالدین (پیرمام)، میزبان عزت شابندر، از سیاستمداران کهنهکار و مستقل عراقی بود.
بر اساس بیانیهی رسمی صادر شده از سوی مقر بارزانی، در این نشست دوجانبه، طرفین به بررسی دقیق آخرین تحولات صحنهی سیاسی عراق و منطقه پرداختند. محور اصلی گفتوگوها، تحلیل نتایج انتخابات اخیر مجلس نمایندگان عراق و چالشهای پیشرو در مرحلهی پساانتخابات بود. پرزیدنت بارزانی و شابندر بر لزوم حفظ ثبات و تفاهم میان جریانهای سیاسی برای عبور از این مرحلهی حساس تأکید کردند.